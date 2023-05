Daniel Maldini già pronto per il Milan: “Non sa quanto sia forte”

Parole di grande encomio per il giovane Daniel Maldini, a cui sta facendo bene il periodo in prestito con la maglia dello Spezia.

Venire da una famiglia di calciatori non garantisce automaticamente ad un giovane prospetto di poter diventare un atleta forte e di spessore. Serve costanza, lungimiranza e grande attaccamento al proprio mestiere.

Ma nel caso di Daniel Maldini, giovane talento di proprietà Milan, il dna gioca un ruolo importante. Il classe 2001 è figlio di Paolo, storico capitano rossonero e recordman di presenze e trionfi. Ma anche nipote del compianto Cesare, altro simbolo del Milan e anche successivamente c.t. della Nazionale italiana.

Maldini, fantasista e seconda punta, milita attualmente nello Spezia, club che lo ha preso in prestito dal Milan con l’intenzione di farlo maturare e sfruttare il suo talento offensivo. La stagione del giovane Daniel finora è stata tutto sommato positiva.

Gyasi tesse le lodi di Daniel Maldini

Frenato da qualche infortunio muscolare di troppo, Daniel Maldini si è tolto lo sfizio di segnare due reti pesantissime in stagione con la maglia dello Spezia. La prima al suo Milan, nella sconfitta dei liguri a San Siro per 2-1. L’altra ai rivali dell’Inter, in questo caso rete decisiva visto che ha permesso ai suoi di vincere in rimonta sui nerazzurri.

Si parla forse troppo poco di Maldini e delle sue qualità tecniche. Ma a tesserne le lodi c’ha pensato Emmanuel Gyasi, calciatore ghanese e capitano dello Spezia. Un veterano della formazione spezzina, che nell’intervista rilasciata a Calciomercato.com ha usato parole e termini davvero entusiastici per il suo giovane compagno di squadra.

“Maldini, ha colpi importanti. Non si rende conto quant’è forte e di quanta forza fisica ha – ha ammesso Gyasi parlando del talento di Maldini jr. che dunque deve ancora sbocciare del tutto – La rete contro il Milan? Se la sentiva, già negli spogliatoi ci disse che era sicuro avrebbe segnato. Fuori dal campo è un ragazzo d’oro, vedrete che arriverà in alto”.

Il prestito di Maldini allo Spezia si concluderà al termine della stagione. Dopo di che Daniel tornerà al Milan, provando a convincere mister Pioli a restare in rosa per dare una mano alla squadra, come fatto l’anno scorso. Il 21enne figlio di Paolo ha tutto, come detto da Gyasi, per sfondare, ma dovrà trovare continuità e forse anche il giusto collocamento in campo.