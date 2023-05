Milan, colpo Milinkovic-Savic: tutto vero, ma c’è concorrenza

Le ultime sul possibile colpo del Milan: arrivano ancora conferme in merito a Sergej Milinkovic-Savic. Il Diavolo non è solo: ecco chi c’è sulle tracce del laziale

Nella giornata di ieri abbiamo confermato il forte interesse da parte del Milan per Sergej Milinkovic-Savic. Certi amori, d’altronde, fanno dei giri immensi e poi ritornano.

A distanza di cinque anni, il nome del centrocampista serbo è tornato in orbita rossonera. L’estate che verrà può davvero essere il momento giusto per l’addio alla Lazio. Il contratto del calciatore 28enne scadrà fra poco più di un anno, il 30 giugno 2024, e senza il rinnovo, una cessione appare inevitabile.

Il Messaggero, in edicola stamani, segue la linea tracciata in questi giorni e conferma che la partenza di Milinkovic-Savic appare davvero possibile. Aggiunge un dettaglio che sembra far capire la volontà del calciatore: in occasione del match casalingo contro il Lecce, la Curva Nord gli ha dedicato uno striscione, al quale ha risposto con un ‘Non li dimenticherò mai‘. Parole queste che sanno davvero di addio. Parole che si aggiungono a quelle pronunciate da Igli Tare, che non ha escluso una sua partenza.

Il quotidiano conferma inoltre come il Milan sia forte sul calciatore, ma che non sia l’unico club. Il serbo fa gola da tempo alla Juventus, pronta a mettere sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro. Ben lontana dal prezzo fissato da Lotito, che ne vorrebbe almeno 40 milioni. Al momento sul tavolo del presidente biancoceleste non sono arrivate offerte così allettanti: il Real ha puntato su altri calciatori e di fatto lo ha snobbato. La speranza della Lazio, per non svendere la propria stella, è che Psg, Arsenal, Manchester United e Newcastle tornino a bussare alle porte di Formello.

Non solo Milinkovic-Savic

E’ forte l’idea del Milan di rafforzare il centrocampo. I rossoneri si sono iscritti alla corsa per l’acquisto di Milinkovic-Savic, ma non è l’unico calciatore che fa gola.

Il Diavolo, come vi stiamo raccontando in questi giorni, segue con estremo interesse anche Loftus-Cheek, ma soprattutto Kamada. Per il giapponese sono davvero ore calde e con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ogni giorno è davvero buono per chiudere l’affare. Il calciatore, che si appresta a lasciare l’Eintracht Francoforte, ha dato priorità al Milan, accettando un contratto a tre milioni di euro netti a stagione.