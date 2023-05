Milan, la Juventus insiste: tenta lo scippo a Maldini

La Juventus ha deciso: vuole provare a portare a casa per la prossima stagione in milanista. Tentativo per strapparlo a Paolo Maldini.

Domani sera Juventus e Milan si sfideranno sul campo per un match davvero complicato e rilevante, tra due club che vivono un momento particolare ma per motivi differenti.

Se i rossoneri sono ancora scottati dall’eliminazione in Champions League e vogliono prendersi il quarto posto di diritto, la Juve invece è stata letteralmente bastonata dalla Procura federale con il -10 in campionato a causa delle plusvalenze false.

Oltre al duello sul campo, un vero e proprio classico del campionato di Serie A, Juve e Milan si sfideranno anche sul mercato. Ma non per un calciatore in particolare, bensì per il destino di un dirigente che i bianconeri hanno intenzione di strappare ai rivali rossoneri.

Juve, sfuma Giuntoli: è caccia a Massara

Come riportato stamattina da Repubblica, la Juventus pare essere tornata alla carica per Frederic Massara. Già in passato si era parlato di un forte interesse bianconero per il direttore sportivo del Milan, nell’egida della rivoluzione interna che il club intende apportare in estate.

La prima scelta della Juve per questo ruolo sembrava essere Cristiano Giuntoli, l’uomo del miracolo Napoli. Ma pare che Aurelio De Laurentiis, dopo aver perso ormai mister Spalletti, non voglia rinunciare anche al suo dirigente numero uno, per poi vederlo sbarcare dagli storici rivali juventini.

Ecco dunque che il profilo di Massara può tornare di forte attualità. Per sostituire Cherubini come D.S. piace molto il profilo del milanista, riconosciuto soprattutto per le sue doti da talent-scout e per l’ottima capacità di imbastire rapporti e trattative con numerosi agenti. Insomma, un dirigente ormai di grande esperienza, forgiatosi sotto gli insegnamenti di Walter Sabatini.

Paolo Maldini ovviamente non vorrebbe perdere il suo braccio destro, con cui ha costruito un Milan giovane, forte e in grado nel giro di pochi anni di passare dall’anonimato allo Scudetto ed alle semifinali di Champions League. L’ultima parola comunque spetterà a Massara stesso.

Non solo Massara: nel mirino della Juventus per il ruolo di direttore sportivo c’è anche Giovanni Rossi, dirigente del Sassuolo, ma soprattutto la coppia formata da Tognozzi e Manna. Vale a dire gli attuali D.S. della Juve Next Gen e responsabile dell’area scouting, entrambi in odor di promozione a questo ruolo più centrale e operativo.