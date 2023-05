Yacine Adli elogiato da Bennacer: arriva il complimento su Twitter

Bennacer ha grande stima di Adli, che ha vissuto una stagione difficile: il regista del Milan non ha dubbi sul valore dell’ex Bordeaux.

Sicuramente Yacine Adli non immaginava di trascorrere un anno del genere in maglia rossonera. Era arrivato per essere protagonista e si era ben comportato nelle amichevoli estive, ma poi Stefano Pioli non l’ha quasi mai preso in considerazione.

Il centrocampista offensivo franco-algerino ha messo insieme solo 6 presenze, per un totale di 140 minuti in campo. Una miseria. Nessuno si aspettava che avesse così poco spazio. E incredibile è anche il fatto che il club non lo abbia ceduto in prestito nel mercato di gennaio, nonostante fosse chiaro che l’allenatore non lo ritenesse adatto alle sue idee di calcio. Una decisione inspiegabile.

Milan, Ismael Bennacer esalta Yacine Adli

Nonostante abbia giocato pochissimo, Adli ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo e ha cercato di dare il massimo in allenamento. Recentemente ha anche invitato la squadra a pranzo a casa sua, un gesto molto apprezzato da tutto il gruppo.

Uno dei giocatori che ha instaurato un buonissimo rapporto con Yacine è Ismael Bennacer, anche lui franco-algerino e che è stato sicuramente importante per l’ambientamento del connazionale a Milano. Adesso l’ex di Arsenal ed Empoli è ai box per un serio infortunio al ginocchio destro e sul suo profilo Twitter ha deciso di rispondere alle domande dei fan. Uno gli ha chiesto: “Cosa pensi di Adli? Avrà la sua occasione?“. Bennacer ha risposto con una parola: “Crack“.

Crack nel gergo calcistico si utilizza per definire “fenomeno” o “fuoriclasse” un giocatore. Bennacer pensa che il compagno di squadra abbia grandi qualità, anche se al Milan non ha avuto modo di dimostrarle finora. Probabilmente lo farà altrove nella prossima stagione. Salvo colpi di scena, verrà ceduto nel calciomercato estivo.

Da capire se il club rossonero cederà Adli a titolo definitivo oppure solo con la formula del prestito. Sono trapelati anche rumors su un eventuale inserimento come contropartita tecnica in qualche operazione. Vedremo, ogni scenario è possibile. Certamente l’ex Bordeaux ha voglia di giocare con continuità e a Milano non può farlo, quindi andarsene è la soluzione naturale.