Allegri: “Se qualche squadra è in Champions è grazie alla penalizzazione della Juve”

Massimiliano Allegri ha parlato del termine di Juventus-Milan ai microfoni di DAZN. Vena polemica nelle parole dell’allenatore bianconero

Il Milan ha vinto meritando all’Allianz Stadium contro la Juventus. Successo per 0-1, e che permette ai rossoneri di qualificarsi matematicamente alla prossima Champions League. Certo, a favorire il raggiungimento dell’obiettivo c’è stata la penalizzazione alla squadra bianconera, il famigerato -10 che l’ha fatta sprofondare dal secondo al sesto posto. Ma stasera la Juve di Allegri poteva dire la sua per non perdere la speranza in ottica quarto posto, ma non lo ha fatto. Il Milan ha invece fatto il massimo per vincerla, e rendere lecito il quarto posto.

Non la pensa allo stesso modo Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus che ha parlato al termine del match ai microfoni di DAZN. Il tecnico, tra l’altro ex Milan, si è attaccato con tutte le sue forze alla penalità inflitta alla sua squadra per spiegare la sconfitta e il recente pessimo periodo. Poche, pochissime parole sulla prestazione della Juventus stasera. Di seguito le parole e i temi affrontati da Allegri:

Sulla partita: “Una stagione così non la auguro a nessuno. Metti punti, togli punti. Stasera non c’è da parlare di niente. Abbiamo fatto una partita per quello che potevamo fare. Se si guarda la classifica e si dice che la Juventus ha fatto una stagione fallimentare, ricordiamo che la Juve ha fatto 69 punti, più quello che è successo in campo (riferimento arbitri ndr)”.

Rammarico per la penalizzazione: “Le energie le abbiamo finite a Siviglia. A livello di energie mentali che sono quelle che contano. Abbiamo sbagliato nella marcatura su Giroud e lui ha fatto un gol straordinario. Inutile parlare della partita di stasera, bisogna parlare dell’annata. Bisogna essere orgogliosi e ringraziare i giocatori per quello che hanno fatto. Sottolineo sempre che abbiamo fatto 69 punti, e senza la penalizzazione saremmo ancora a lottare per la Champions League e mentalmente giocheremmo altre partite”.

Sul futuro: “In questo momento ho solo bisogno di riposare. Poi dopo con calma e lucidità bisogna fare delle scelte per capire come ripartire. Si confondono i 59 punti con quello che abbiamo fatto durante tutta la stagione. Soprattutto vogliamo sapere prima del 20 agosto se ci saranno altri punti di penalizzazione e come dobbiamo cominciare la prossima stagione”.

Bilancio della stagione: “Rimango perchè credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo lanciato cinque giovani. Lasciamo stare che non andremo in Champions, ma quello non dipende da noi. La Juventus è momentaneamente al terzo posto, ha giocato la semifinale di Europa League e quella di Coppa Italia. In più ci sono state delle ingiustizie sul campo. Diciamo che delle squadre sono entrate in Champions League grazie al fatto che la Juventus è stata penalizzata. Non è così o mi sbaglio?”.