Calciomercato Milan, si aprono le danze: Maldini scatenato 

Serve un punto contro la Juventus per archiviare la stagione e pensare al futuro e chiaramente al mercato estivo, con i primi colpi già pronti

Non è certo tempo di parlare di calciomercato, con un match fondamentale, contro la Juve, da giocare fra qualche ora. Manca davvero poco per strappare il pass per la Champions League, dopo le sconfitte di Fiorentina e Roma, ai rossoneri basterà un pareggio contro i bianconeri. Il Diavolo potrà così esultare e iniziare a portare in porto quegli affari che sono davvero ad un passo dalla conclusione.

La settimana che si aprirà domani sarà quella che porterà al rinnovo di Rafael Leao. Come più volte detto in questi giorni, le parti hanno trovato l’accordo, che porterà il giocatore a guadagnare fino a 6,5/7 milioni di euro netti a stagione (la base fissa sarà di 5 milioni di euro). La firma lo legherà a Milan fino al 30 giugno 2028. Sarà Leao il simbolo del presente e del futuro del club rossonero. Per le squadre straniere, strapparlo al Diavolo sarà praticamente impossibile. Serviranno, infatti, ben 175 milioni di euro, della clausola rescissoria, che si potrà pagare solamente nel mese di luglio.

Avanti un altro

Blindato Leao, che verrà annunciato a giorni, sarà tempo di trattare con il Real Madrid il riscatto di Brahim Diaz. Stasera lo spagnolo avrà l’occasione di convincere quei tifosi scettici che lo rivorrebbero a Madrid. Il Milan, però, ha da tempo deciso di provare a tenerselo stretto. Maldini e Massara vorrebbero sborsare meno di 20 milioni, ma nei prossimi giorni ne sapremo di più. Sono previsti incontri tra le parti che faranno chiarezza. Nella Capitale spagnola non tutti sono convinti di perdere il giocatore e l’addio di Asensio potrebbe complicare i piani del Milan. Alla fine però, visti gli ottimi rapporti tra i rossoneri e il Real, si farà in modo di accontentare Diaz.

Ma i prossimi giorni saranno pure quelli di Kamada. Il Diavolo scioglierà le ultime riserve per affondare il colpo. Il giapponese ha dato priorità al Milan e di fatto ha detto si ai rossoneri per un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione. Una spesa sostenibile per un giocatore che ha dimostrato di poter far la differenza sia in posizione di trequartista che qualche metro più indietro.

La priorità sarà poi l’acquisto di un altro centrocampista e Loftus-Cheek continua ad essere in cima alla lista. Si sta trattando, senza dimenticare il sogno Milinkovic-Savic. Il serbo è pronto a lasciare la Lazio per 30-35 milioni di euro. È evidente che dopo stasera se la Champions League sarà certa il Milan potrà dar via alle danze. Poi chiaramente ci sarà spazio per il super colpo in avanti, per il quale i soldi dell’Europa che conta faranno certamente la differenza.

Un ultimo sforzo dunque per poter archiviare una stagione complicata, che ha insegnato tanto agli uomini di Pioli, e iniziare a pensare al futuro con ottimismo.