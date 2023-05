Giroud: “Voglio aiutare questa bellissima squadra. Leao? Spero resti 10 anni”

Giroud felice di aver deciso Juventus-Milan, regalando anche la qualificazione alla prossima Champions: è felice di aiutare la squadra.

Il Milan è matematicamente qualificato alla prossima edizione della Champions League. Juventus sconfitta 1-0 a Torino grazie a una prodezza di Olivier Giroud di testa su cross di Davide Calabria.

Proprio Giroud si è presentato ai microfoni di DAZN al termine del big match all’Allianz Stadium e si è detto soddisfatto dell’obiettivo Champions raggiunto: “Siamo molto felici. Non abbiamo fatto la migliore partita, però abbiamo fatto gol e poi abbiamo gestito bene. La cosa più importante era conquistare i 3 punti“.

Giroud, idee chiare per la prossima stagione

Olivier è arrivato a quota 17 gol stagionali con il Milan, non raggiungeva una cifra così dalla stagione 2016/2017 con l’Arsenal: “Io provo a stare in buona condizione fisica – ha spiegato – perché la testa c’è. Ho la motivazione e la determinazione di continuare per giocare. Se il fisico sta bene, faccio tutte le cose giuste per continuare ad aiutare questa bellissima squadra“.

L’ex Chelsea spera in una crescita nella prossima stagione: “L’anno scorso abbiamo fatto molto bene il campionato, invece in Champions eravamo delusi. Quest’anno abbiamo fatto bene in Champions e meno in campionato. L’anno prossimo l’obiettivo è fare bene in tutte e due le competizioni“.

Un commento anche sul rinnovo di Rafa Leao in arrivo: “Siamo molto felici per lui e per il Milan. Spero che rimanga ancora 10 anni“. Nei prossimi giorni il portoghese dovrebbe firmare fino a giugno 2028.