Hellas Verona, che beffa con l’Empoli: si gioca tutto contro il Milan

Gli scaligeri vengono agguanti negli ultimi minuti dai toscani e falliscono il sorpasso sullo Spezia: ora a San Siro non possono perdere

Quello di oggi al Bentegodi è stato un finale incredibile e per certi versi anche drammatico per i padroni di casa. Il Verona ospitava l’Empoli di Paolo Zanetti per il penultimo turno di Serie A, con l’obiettivo di vincere per scavalcare lo Spezia in classifica.

Un risultato positivo avrebbe permesso agli scaligeri di arrivare all’ultima giornata fuori dalla zona retrocessione, e quindi salva in caso di sconfitta sia propria che dello Spezia. Le due contendenti infatti avranno partite molto complicate la settimana prossima. Non è andata però in questo modo. Tutto stava procedendo per il meglio con la rete di Gaich nella ripresa, che aveva portato in vantaggio i rossoblù.

Nei minuti finali la formazione di Zaffaroni e Bocchetti stava gestendo il risultato per portare a casa i 3 punti ma al minuto ’96 è arrivato il colpo di scena con il pareggio ospite siglato dal difensore Stojanovic. Una beffa incredibile che toglie la vittoria al Verona e non permette il sorpasso in classifica. Adesso infatti i veneti hanno gli stessi punti dei liguri, ma sono sotto per effetto degli scontri diretti.

Gli scaligeri devono ottenere un risultato positivo a San Siro o saranno in B

In questo momento, dunque, l’Hellas sarebbe in Serie B, ma c’è un’ultima giornata di campionato da disputare. Il problema è che la prossima gara è a San Siro contro il Milan, che potrebbe aver bisogno a tutti i costi di una vittoria per centrare la qualificazione in Champions League.

Una situazione davvero spinosa, anche perché lo Spezia sarà invece ospite della Roma di José Mourinho all’Olimpico, quindi impegnata in una difficile partita. Molto dipenderà anche dalla finale di Europa League, perché in caso di vittoria i giallorossi non avranno particolari motivazioni in questa ultima sfida. In caso contrario i capitolini dovranno ottenere un successo per chiudere più in alto rispetto ad altre squadre.

Due trasferte difficile quindi per Verona e Spezia che si giocano la salvezza, ma gli scaligeri devono fare di tutto per vincere e questo non è comunque positivo per il Milan. Va detto, ad ogni modo, che la squadra di Stefano Pioli era consapevole che avrebbe dovuto giocare l’ultimo turno di Serie A contro una squadra impegnata nella lotta salvezza.