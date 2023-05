Highlights Juventus-Milan: la sintesi della partita di Serie A (Video)

Juventus-Milan, la cronaca con gli highlights del match della 37.a giornata di Serie A disputato domenica 28 maggio

Tutto confermato nelle due formazioni titolari di Juventus e Milan, in campo allo Stadium per la penultima giornata di Serie A. Contrasto cromatico rivedibile per le due squadre con gli spettatori che, almeno all’inizio, fanno fatica a distinguere i protagonisti in campo.

Buon avvio per i rossoneri con qualche azione offensiva che impensierisce la retroguardia juventina. Pian piano però i bianconeri entrano in partita e creano le prime occasioni da gol della partita. La prima con un tiro da Cuadrado da fuori area, l’altra con il cross di Kean sul quale Di Maria spara alto sulla traversa da posizione favorevolissima.

Scampato il pericolo, il Milan attenua la pressione bianconera e colpisce in un momento di equilibrio della partita. Al 40′ sul cross di Calabria dalla trequarti, Giroud svetta di testa su Gatti e insacca un gol capolavoro. Una prodezza assoluta per il centravanti rossonero che, fino a quel momento, si era visto pochissimo. Vantaggio Milan e 0-1 che resiste fino all’intervallo.

Juventus-Milan, il secondo tempo

Chi si aspettava la reazione della Juve a inizio ripresa resta deluso di fronte alla poco efficacia offensiva dei bianconeri che non creano pericoli per Maignan. Il Milan si limita a controllare il match con Leao che entra finalmente in partita con qualche sgroppata che tiene in allarme la retroguardia juventina.

Al 70′, i rossoneri hanno una grande chance per il raddoppio con Giroud che si invola a campo aperto e sceglie l’assist per Saelemakers. Il belga conclude in diagonale con Szczęsny che salva di piede. Si rammarica Diaz che forse era in posizione migliore del compagno di squadra.

Cominciano i cambi per Pioli che toglie dal campo Diaz e Leao per Ballo Toure e Pobega. Esce anche Giroud per far spazio Origi. La partita avanza verso il 90° senza sussulti con la Juve che non tira in porta. Il brivido finale nei minuti di recupero quando su cross da calcio d’angolo, Danilo anticipa tutti in scivolata ma trova la caviglia di Kalulu a impedirgli un gol fatto.

🚨COM ESSE GOL DE GIROUD O MILAN VENCE A JUVENTUS FORA DE CASA E GARANTE VAGA NA PRÓXIMA CHAMPIONS LEAGUE! ⚽️GIROUD 🅰️Calabria pic.twitter.com/NmievQJohn — Central Milan🇧🇷🇮🇹 / Fan Account (@CentralMilan) May 28, 2023

Il fischio finale al 94′ decreta la vittoria del Milan e il ritorno in Champions League per la terza stagione consecutiva. Nonostante il traguardo sia arrivato per la penalizzazione Juve, i rossoneri hanno almeno raggiunto l’obiettivo minimo stagionale. Domenica prossima con il Verona, il Milan potrebbe decidere l’eventuale salvezza degli scaligeri, ora terzultimi a pari punti con lo Spezia.