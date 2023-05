Juve-Milan, guai per Allegri: Vlahovic non convocato, c’è il grande ex

L’attaccante serbo non sarà neanche in panchina per il big match di stasera: è disponibile invece il difensore ex rossonero

Mancano poche ore al big match di stasera fra Juventus e Milan, valevole per la 37esima giornata di Serie A e in programma all’Allianz Stadium. C’è una sorpresa dell’ultim’ora per quanto riguarda questo cruciale scontro Champions League.

I rossoneri si giocano la possibilità di archiviare il quarto posto e quindi la qualificazione all’Europa che conta per la prossima stagione, ma per farlo devono vincere sul campo della Vecchia Signora, che ancora spera di riaprire i giochi. Con un successo, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri andrebbe a -2 dal Diavolo con un’ultima partita da giocare, e se riuscisse a farlo con due o più gol di scarto, avrebbe dalla propria anche lo scontro diretto e quindi il vantaggio in caso di arrivo a pari punti.

Tuttavia c’è un problema dell’ultimo minuto per i bianconeri. Dusan Vlahovic infatti non è stato neanche convocato per il match di stasera. Il centravanti serbo non è riuscito a recuperare dal problema fisico che aveva accusato in settimana e non sarà dunque neanche in panchina. Una grana non da poco per la Juventus, che quindi in attacco cambierà faccia. Con Angel Di Maria dovrebbe allora toccare a Moise Kean.

Juve-Milan, c’è l’ex Bonucci

Non molto fortunato l’ex Fiorentina quest’anno dal punto di vista degli infortuni. La Juventus non è riuscita ad appoggiarsi alle sue reti quest’anno e anche in questo finale di campionato dovrà fare a meno di lui. Proprio ora che stava iniziando a riprendersi.

Kean dovrebbe essere quindi il titolare, mentre sono pronti a subentrare il polacco Arkadiuz Milik e Iling Junior. Da capire se Allegri opterà per il tridente con Federico Chiesa o se lascerà le due punte con il 3-5-2.Oltre a Vlahovic saranno assenti, come già annunciato, anche Fagioli, Pogba e De Sciglio, mentre rientra Leonardo Bonucci.

Il difensore, grande ex della partita, è regolarmente a disposizione, ma non sarà titolare. Nel terzetto arretrato infatti figurano Gatti, Bremer e Danilo. Per Bonucci è stata una stagione travagliata e lui stesso ha detto recentemente che potrebbe essere una delle ultime, tuttavia il centrale della Nazionale vuole essere a disposizione per queste ultime due gare.