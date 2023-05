Juventus-Milan, Dazn o Sky: streaming e diretta tv, dove vederla

Juventus-Milan è il big match della penultima giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vederlo in streaming e in diretta tv, domenica 28 maggio alle 20.45

Juventus e Milan si ritrovano contro allo Stadium a un anno e mezzo di distanza dall’ultimo confronto disputato in campionato in casa dei bianconeri. Era il 19 settembre 2021 quando il gol di Ante Rebic ha sancito l’1-1 finale nella sfida aperta dal gol di Morata in avvio.

Dopo la penalizzazione di dieci punti comminata ai bianconeri lo scorso lunedì e alle concomitanti sconfitte di Atalanta e Roma, al Milan basterebbe oggi un pareggio per conquistare la matematica qualificazione alla prossime edizione di Champions League, obiettivo minimo in una stagione alquanto altalenante per rendimento.

La Juventus, dal canto suo, ha un solo risultato a disposizione, la vittoria, per tornare a ambire alla zona Champions, in attesa dalla possibile decisione della Uefa sull’eventuale esclusione dalle coppe europee.

Con i tre punti oggi, i bianconeri si potrebbero portare a -2 dal Milan in attesa dell’ultima giornata nella quale i rossoneri ospitano a San Siro un Verona obbligato a fare risultato per salvarsi dopo l’1-0 di oggi all’Empoli che ha permesso gli scaligeri il sorpasso allo Spezia ora terzultimo. In caso di passo falso odierno, al Milan comunque basterebbe vincere all’ultimo turno per tornare in CL per il terzo anno consecutivo.

Juventus-Milan, dove vedere il match

Tutto deciso nell’undici iniziale rossonero con Diaz e Messias insieme a Leao a supporto di Leao. Krunic e Tonali in mediana con Thiaw affiancato a Tomori in difesa. Calabria e Hernandez completeranno il reparto davanti a Maignan. Nella Juve, ufficiale l’assenza di Vlahovic. Al suo posto Milik o Kean con Chiesa e Di Maria sugli esterni.

Juventus-Milan è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà visibile sull’app dell’emittente streaming oppure in diretta tv sul canale Zona Dazn alla posizione 214 del decoder Sky. Al termine della partita, sempre su Sky, highlights visibili nel corso di Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti. Sintesi in chiaro sulla Domenica Sportiva su Rai 2 e su Pressing, su Italia 1 a mezzanotte circa.

Il Milan concluderà la stagione con il match contro il Verona a San Siro per l’ultima giornata di Serie A. La programmazione tv e gli orari dell’ultimo turno saranno stabiliti in settimana dalla Lega Serie A. Come sempre accade nel finale di stagione si terrà conto della concomitanza per le partite che coinvolgono squadre in lotta per uno stesso obiettivo.