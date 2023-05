Juventus-Milan, le pagelle: Olivier, un gol da Champions. Difesa al top

Le pagelle di Juventus-Milan, posticipo della 37^ giornata di Serie A. I rossoneri vincono e sono in Champions League

Il Milan batte la Juventus e conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. La partita è decisa da una perla di Olivier Giroud, che segna un gol fantastico di testa nel primo tempo. Nel complesso una brutta partita, rossoneri meglio nella ripresa.

Allo Stadium va di scena un bruttissimo primo tempo, per quello che si vede in campo e per quello che (non) si sente sugli spalti. A renderlo più bello ci pensa Olivier Giroud con una rete straordinaria per il gesto tecnico e atletico, ma soprattutto per il peso. Il Milan chiude così i primi 45′ in vantaggio di un gol.

Con l’1-0 il Milan sembra stare meglio in campo, anche perché la Juve lascia qualche spazio in più. Leao entra in partita con qualche sgasata ma senza concludere. La palla gol più importante è per Saelemaekers che a tu per tu con il portiere avversario sbaglia. La Juve ci prova con qualche folata, è pericoloso Danilo sugli sviluppi di un calcio d’angolo sul finale e nulla più. I rossoneri vincono e conquistano la partecipazione alla prossima giornata aritmeticamente.

Le pagelle di Juve-Milan

MAIGNAN 6,5 – Nel primo tempo respinge diversi tentativi della Juve, anche nel secondo si fa sentire.

CALABRIA 7 – Il cross per Giroud sembra forzato, invece è una pennellata. In difficoltà su Kostic nel primo tempo.

THIAW 6,5 – Sempre preciso e attento in tutte le situazioni.

TOMORI 6,5 – Fondamentale nel primo tempo con alcuni interventi, bravo nel secondo tempo a gestire la situazione senza mai rischiare nulla.

THEO HERNANDEZ 6,5 – Molto più impegnato in fase difensiva che quella offensiva, e se la cava molto bene.

TONALI 6 – Si inserisce spesso in area di rigore, di testa va anche vicino al gol, in questa posizione quasi da mezzala in fase di possesso. Nella ripresa invece si dedica più alla fase difensiva.

KRUNIC 5,5 – Almeno tre errori imperdonabili in costruzione che portano la Juve al tiro. Leggero e lento, quasi troppo sicuro di sé.

MESSIAS 5 – Il solito Messias: qualche buona iniziativa ma sempre inconcludenti.

BRAHIM DIAZ 5,5 – Soffre la fisicità di Rabiot e Locatelli e perde tanti palloni. Meglio nella ripresa quando ha più spazio con il Milan in vantaggio.

LEAO 5,5 – Entra in partita solo nel secondo tempo. Spreca un paio di buone situazioni in contropiede. Una serata storta. (Dall’82’ BALLO-TOURE SV).

GIROUD 7,5 – Il suo gol è di rara bellezza: solo lui può farlo. L’unica giocata in una partita difficile, nella morsa di Bremer e Gatti, che regala però al Milan i tre punti e la Champions artimetica. (Dall’86’ ORIGI SV).

All. PIOLI 6 –

Juve-Milan, il tabellino

Juventus (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic (dal 63′ Paredes); Di Maria (dal 63′ Milik), Kean (dal 73′ Iling-Junior), Chiesa. A disp.: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Barbieri, Bonucci, Rugani, Miretti, Sersanti. All. Allegri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dall’86’ Kalulu), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias (dal 56′ Saelemekers), Brahim Diaz (dall’82’ Pobega), Leao (dall’82’ Ballo-Touré); Giroud (dall’86’ Origi). A disp.: Mirante, Tatarusanu, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Adli, Vranckx, De Ketelaere, Origi. All. Pioli

Arbitro: Mariani

Marcatori: 40′ Giroud