Juventus-Milan, le probabili formazioni: Pioli si affida ai fedelissimi

Come potrebbero schierarsi questa sera Juventus e Milan, in vista del big match dell’Allianz Stadium valido per la corsa Champions.

Al Milan basta un punto per avere la certezza matematica della qualificazione in Champions League. Nonostante un campionato pieno di alti e bassi, i rossoneri sono ad un passo dall’obiettivo minimo stagionale.

Prima però c’è da superare l’ostacolo Juventus. Una squadra che vive il momento forse più delicato degli ultimi 10-15 anni di storia: eliminazione dall’Europa League in semifinale e penalizzazione di 10 punti in classifica per il caso plusvalenze. Senza dimenticare il futuro processo per la manovra stipendi.

Per una notte Allegri e Pioli dovranno abbandonare pensieri e distrazioni su tutto ciò che non concerne il campo, dando vita ad una grande classica della nostra Serie A. Andiamo a vedere quali probabili schieramenti si affronteranno all’Allianz Stadium alle ore 20:45.

La probabile formazione del Milan

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sembrano davvero poche le sorprese ed i dubbi per Stefano Pioli in vista della sfida di stasera alla Juve. Il tecnico del Milan vuole affrontare gli ultimi due impegni di campionato con il miglior schieramento possibile.

Gli unici indisponibili della serata saranno gli infortunati Florenzi, Bennacer e Ibrahimovic, mentre tornano a disposizione (ma solo in panchina) Vranckx, Rebic e Origi.

Nel 4-2-3-1 di partenza, il Milan presenterà sicuramente Maignan tra i pali, una difesa a quattro con i soliti terzini Calabria e Theo Hernandez, mentre al centro della retroguardia Thiaw sarà confermato come spalla di Tomori. In mediana Tonali e Krunic saranno i consueti punti fermi di Pioli.

Sulla trequarti Messias è in vantaggio su Saelemaekers per giocare largo a destra, con Brahim Diaz e Rafa Leao a completare la linea di fantasisti. Alle spalle del solito Olivier Giroud, che dopo la tripletta alla Sampdoria vuole confermarsi anche a Torino.

Il probabile undici titolare del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud.

La formazione della Juventus

Massimiliano Allegri invece andrà all’assalto del Milan secondo le previsioni della Gazzetta. La scelta a sorpresa è quella di togliere un centrocampista per dare spazio ad un attaccante in più rispetto al solito.

Senza Pogba e Fagioli, la Juventus dovrebbe optare per un tridente molto insidioso: Chiesa e Di Maria ad agire larghi sulle corsie offensive e Kean come primo riferimento offensivo. Recuperato Vlahovic, che però andrà al massimo in panchina come alternativa in corso d’opera.

Il probabile undici titolare della Juventus: (3-4-3) Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa.