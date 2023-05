Le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, match valido per la 37esima giornata di Serie A e in programma alle ore 20.45.

Quasi tutto pronto all’Allianz Stadium per il calcio d’inizio di Juventus-Milan, big match e scontro diretto in ottica quarto posto. Le motivazioni sono altissime per entrambe le squadre, che cercano i tre punti per assicurarsi un posto nella prossima Champions League. La situazione attuale la dice meglio ai rossoneri di Stefano Pioli, ai quali basterebbe un solo punto per dirsi certi dell’obiettivo finale.

La Vecchia Signora, invece, spera di battere oggi il Milan, e che quest’ultimo perda anche l’ultima di campionato contro l’Hellas Verona. Solo in questo modo la Juve potrebbe raggiungere il quarto posto e accedere alla prossima Champions. La penalizzazione di 10 punti pesa eccome per i bianconeri, consapevoli che senza questa avrebbero avuto molte più chance di centrare l’obiettivo. Ci si aspetta uno scontro di fuoco dunque. Stefano Pioli e Massimiliano Allegri sanno quanto è alta la posta in palio, e per questo hanno lavorato tutta la settimana con i loro giocatori trasmettendo grinta e motivazioni ben maggiori rispetto al solito.

I due tecnici sono pronti a schierare il miglior undici in campo. Lo sappiamo: il grande assente per i bianconeri sarà Dusan Vlahovic. L’ex Fiorentina non ce l’ha fatta a recuperare in tempo dal sovraccarico muscolare per il grande match. Il Milan, come risaputo, ha invece recuperato tutti, eccetto Ismael Bennacer (assente per almeno sei mesi) e Zlatan Ibrahimovic. Da pochi istanti sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus e Milan. Scopriamo insieme le scelte di Pioli e Allegri.

Juventus-Milan, le scelte ufficiali per il big matc

Formazione Juventus (3-4-3): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostić; Di María, Kean, Chiesa. A disp.: Perin, Pinsoglio; Alex Sandro, Barbieri, Bonucci, Rugani; Miretti, Paredes, Sersanti; Iling-Junior, Milik. All.: Allegri.

Formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær; Adli, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi. All.: Pioli.