Lorenzo Colombo, che gioia: è suo il gol salvezza del Lecce (VIDEO)

Lorenzo Colombo è l’artefice della vittoria che permette al Lecce di salvarsi. L’attaccante di proprietà del Milan può sperare davvero in grande

Emozioni al cardiopalma questo pomeriggio a Monza. La gara tra i brianzoli e il Lecce è terminata 0-1, ma ha regalato un’altalena di sensazioni clamorose. Per i pugliesi si trattava di una partita fondamentale, essendo a rischio retrocessione, distante 2 punti da Verona e Spezia. Serviva la vittoria per conquistare matematicamente la salvezza ad una sola gara dalla fine del campionato. E così è stato!

I 3 punti salvifici per il Lecce sono arrivati all’ultimo respiro, quando è stato assegnato il calcio di rigore nei minuti di recupero del secondo tempo. Penalty sacrosanto, che indovinate un pò, è stato calciato da Lorenzo Colombo. L’attaccante classe 2002, di proprietà del Milan, è stato freddo e cinico dal dischetto, trafiggendo Di Gregorio e regalando la salvezza alla sua squadra. Gioia immensa ed esultanza pazza dopo il gol per Colombo.

A rendere ancor più eclatante la vittoria è stato il rigore sbagliato pochi minuti prima dal giocatore del Monza, Gytkjaer. L’attaccante danese si è fatto intercettare il tiro da Falcone. Una parata altrettanto importante e che ha evitato il peggio al Lecce. Con la sconfitta sarebbero rimasti 33 i punti, e tutto si sarebbe deciso all’ultima giornata. Per fortuna, ci ha pensato Lollo Colombo a sistemare i conti e a permettere al Lecce di stare almeno un altro anno nella massima serie.

Colombo, quale futuro?

Lorenzo Colombo è indubbiamente cresciuto nel corso di questa stagione in Serie A. L’inizio col Lecce era stato entusiasmante, con tre reti segnate, tra cui una bellissima al Napoli. Poi, nonostante la titolarità, sono venuti a mancare i gol. Non a caso, Baroni, ad un certo punto, gli ha preferito Ceesay dal primo minuto. Come del resto oggi, ma Colombo da subentrato ha salvato la sua squadra dal dischetto.

Lollo Colombo trasforma il rigore che salva il Lecce 🔴⚫️ pic.twitter.com/iZbJT15ISG — Peppe (@Peppe3112_) May 28, 2023



Sappiamo bene che il Lecce gode di un diritto di riscatto a fine stagione (3,5 milioni), che probabilmente vorrà esercitare. Ancor di più dopo oggi. Ma il Milan, che conserva un controriscatto (4,5 milioni), non è forse pronto a lasciare andare definitivamente il suo giovane bomber. Paolo Maldini stima moltissimo Lorenzo, e non vorrebbe perderne il controllo. E’ vero che il Diavolo è alla disperata ricerca di nuovi centravanti per il suo attacco, pronto a salutare Origi, Rebic e Ibrahimovic.

Colombo potrebbe rappresentare il giovane bomber, una terza scelta inizialmente, che il Milan cerca e a cui affidare le chiave dell’attacco del futuro? Italiano, possente, e con un buon fiuto del gol. Certo, ha ancora 21 anni, ma potrebbe non avere nulla in meno rispetto agli profili monitorati. Tra qualche settimana si capirà cosa ne sarà di lui. Il Milan lo richiamerà a Milanello o lo lascerà a Lecce? Magari ancora in prestito. E’ tutto da comprendere.