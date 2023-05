Milan, 35 milioni per la punta: Pioli ha il suo bomber

Le ultime sul colpo in attacco: numeri da paura e concorrenza spietata. Servono 35 milioni di euro per portarlo in Italia. Il Milan ci prova

20 gol in stagione in campionato e Champions League conquistata. È una stagione da incorniciare quella dell’attaccante finito nel mirino del Milan.

Stiamo chiaramente parlando di Lois Openda volato in cima alla lista dei desideri del Diavolo per rafforzare il reparto offensivo. Ieri il classe 2000 ha contribuito al successo del suo Lens, con un gol su rigore, prima di festeggiare con i compagni. Difficile dire con certezza se quella contro l’Ajaccio sia stata l’ultima partita del 23enne, con la maglia giallorossa, ma è davvero molto probabile.

Openda ha stregato Frederic Massara e il Milan potrebbe presto fare la sua offerta per acquistarlo. È un attaccante atipico, non certo possente come sognano i tifosi, ma con i suoi 177 cm riesce comunque a segnare parecchio di testa. La sua arma migliore però è la velocità. Quando attacca la profondità è imprendibile e davanti al portiere fa valere il suo grande senso del gol. Openda si è reso protagonista di una grande stagione – a testimoniarlo il premio per il miglior giocatore della Ligue 1 – con il Lens dopo quella in Olanda con il Vitesse.

Concorrenza spietata

Il club francese, come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, lo valuta sui 30/35 milioni di euro, ma sull’attaccante non c’è solo il Milan.

Openda è seguito con estremo interesse anche da Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Pensare all’ex Club Brugge ancora a Lens appare dunque difficile. La certezza, però, è che la prossima stagione potrà confrontarsi con un nuovo palcoscenico, quello della Champions League.

Se Openda dovesse sbarcare a Milano, troverà certamente Olivier Giroud. Il Milan e il francese hanno deciso di andare avanti almeno per un’altra stagione. Non sarà certo spremuto come quest’anno, in cui di fatto, non ha avuto alternative. Difficile, invece, che ci siano Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi. Lo svedese va verso l’addio dopo un’annata davvero travagliata, ma la parola fine verrà scritta solamente dopo l’incontro che si terrà a Casa Milan. Il belga, invece, autore di due sole reti in stagione, è stato bocciato. C’è la Premier League o il campionato turco nel suo destino.