Milan, arriva la conferma sull’attaccante: i rossoneri studiano il colpo a zero

Arrivano conferme anche dall’Inghilterra sull’interesse dei rossoneri per l’attaccante in Premier League: si libera a giugno a zero

Il casting per il nuovo centravanti del Milan è appena cominciato e ci attendono settimane intense da questo punto di vista, con la società rossonera al lavoro per cercare il profilo ideale da inserire in rosa dalla prossima stagione.

In questa stagione si è manifestata l’esigenza di una punta in grado di fornire maggiori garanzie oltre al solo Olivier Giroud, cosa che non è riuscito a fare Divock Origi. Stefano Pioli ha bisogno dei gol degli attaccanti e l’ex Liverpool non ha risposto presente da questo punto di vista. Paolo Maldini e Ricky Massara hanno sondato numerosi obiettivi e negli ultimi giorni sono stati tanti i nomi accostati al Diavolo, anche di tipologie molto diverse.

Si alternano infatti profili giovani e di prospettiva, ma comunque già pronti, come Lois Openda del Lens e Noah Okafor del Liverpool, ma anche Santiago Gimenez del Feyenoord, a quelli più affermati ed esperti come Alvaro Morata. E proprio a proposito di attaccanti di esperienza accostati al Diavolo, ce ne è uno che sta ricevendo conferme proprio dall’Inghilterra. Stiamo parlando di Roberto Firmino.

Il Milan è tra i club che seguono Firmino

Il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno con il Liverpool e non lo rinnoverà, per cui sarà una grande occasione a parametro zero pr tutti i club interessati, tra cui c’è proprio il Diavolo.

La conferma è arrivata direttamente dall’emittente BBC, che spiega che i rossoneri lavorano al suo ingaggio per l’estate. L’anno scorso il colpo a zero dai Reds con Origi non ha dato i suoi frutti sperati, ma il Milan intende riprovarci sperando di ottenere stavolta dei frutti migliori. Il classe ’91 ha collezionato 34 presenze complessive in questa stagione, mettendo a referto 12 gol e 5 assist.

Il Milan sta guardando molto alla Premier League in questa fase di pre mercato. Per il centrocampo, infatti, è forte l’interesse per Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, considerato dal Diavolo un obiettivo principale per il rafforzamento della mediana di Pioli dopo il serio infortuno occorso a Bennacer e i lunghi tempi di recupero stimati per l’algerino.