Milan, c’è il prezzo per il bomber: preso in saldo

Il Milan vuole un nuovo bomber; uno degli obiettivi di mercato dei rossoneri si può prendere a prezzo di saldo la prossima estate.

Il primo colpo di spessore che il Milan dovrà cercare di mettere a segno in estate riguarderà sicuramente l’attacco. Paolo Maldini dovrà andare alla ricerca di una valida alternativa a Giroud.

È chiaro come al club rossonero serva palesemente un rinforzo nel ruolo di centravanti, vista l’età del già citato Giroud ormai non proprio verdissima. Ma anche l’addio certo di Ibrahimovic, le delusioni di Origi e Rebic e la mancata esplosione di De Ketelaere.

Non per forza la prossima punta del Milan dovrà essere giovane e di prospettiva, tenendo conto che i rossoneri riabbracceranno a luglio due talenti in prestito come Lazetic e Colombo, che cercheranno di convincere mister Pioli a puntare su di loro. Ma occhio al possibile innesto d’esperienza che fa parlare di sé nelle ultime settimane.

Arnautovic-Milan, si può: cifra abbordabile per l’austriaco

Da qualche tempo si parla con insistenza e convinzione di un possibile accordo per portare Marko Arnautovic in maglia rossonera. Si tratta del bomber del Bologna, classe ’89, che è considerato un ideale rinforzo per esperienza e senso del gol.

La novità, secondo la Gazzetta dello Sport, è che Arnautovic possa lasciare Bologna a prezzo di saldo. I motivi sono vari: l’austriaco ha già fatto intendere di voler cambiare aria e trovare un ingaggio più prestigioso. Inoltre l’ex Inter ha già compiuto 34 anni e ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Per tali motivi il Bologna non potrà chiedere un esborso così elevato per lasciarlo partire.

Il Milan sembra poterlo acquistare per anche meno di 3,5 milioni di euro. Circa la metà di quanto spese il Bologna nell’estate 2021 per riportarlo in Serie A dopo l’esperienza in Cina. Più esosa la richiesta di ingaggio di Arnautovic, che pretende almeno 3 milioni netti a stagione dall’eventuale futuro accordo con il club rossonero.

Un’occasione più unica che rara per Maldini, visto che l’attaccante austriaco ha anche detto in passato di preferire il Milan alla Roma, altra possibile pretendente. L’unico cruccio per i rossoneri sarà fargli spazio: possibile che prima di affondare il colpo, si cerchi di piazzare un elemento come Divock Origi, che percepisce uno stipendio importante nonostante le deludenti prestazioni.

Arnautovic viene da un’ottima stagione con il Bologna. 19 presenze e 9 reti stagionali, un buon bottino tenendo presente anche l’infortunio alle dita del piede destro che lo ha tenuto fuori per un mese e mezzo.