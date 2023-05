Milan, l’esterno a zero si allontana: è pronto a rinnovare

Nelle ultime ore si parla di un accordo per il prolungamento con il club di appartenenza: i rossoneri dovranno virare su altri obiettivi

Si può dire che è iniziato a tutti gli effetti il periodo di mercato estivo e già da queste settimane si susseguono voci importanti in merito a possibili affari estivi, anche per quanto riguarda il Milan, che deve però prima concretizzare la qualificazione in Champions in queste ultime due giornate.

Il club rossonero vuole centrare a tutti i costi l’obiettivo per garantirsi gli introiti che ne derivano e per poter quindi operare sul mercato con molta più disponibilità economica. La priorità della società rimane un centravanti, ma per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli servono anche rinforzi sugli esterni offensivi, con delle alternative di qualità, o magari anche dei titolari.

Da questo punto di vista il Diavolo aveva messo nel mirino un calciatore in Premier League, la cui situazione contrattuale intrigava e non poco. Stiamo parlando di Reiss Nelson, ala dell’Arsenal in scadenza il prossimo giugno. L’esterno aveva rifiutato la prima proposta di rinnovo dei Gunners e tutto lasciava presagire che in estate si sarebbe liberato a parametro zero. Il 23enne inglese, di origini giamaicane, non ha trovato molto spazio con la squadra di Mikel Arteta quest’anno, eppure si era sempre fatto trovare pronto quando era stato chiamato in causa.

Dall’Inghilterra: Nelson prolunga con l’Arsenal

Nelle ultime ore, tuttavia, la situazione sembra proprio cambiata totalmente e in Inghilterra danno per fatto il suo prolungamento con la squadra londinese. A questo punto la sua permanenza appare molto più probabile.

A rivelare la notizia è The Athletic, che specifica che il classe ’99 abbia concordato un nuovo contratto di quattro anni con l’Arsenal. Alla fine sembra che il ragazzo e il suo club abbiano trovato la quadra per la permanenza, con la società che punta a valorizzare il talento e a dargli più tempo per esplodere. Nelson era stato accostato al Milan nelle settimane scorse, con Paolo Maldini pronto a un colpo low cost per rinforzare gli esterni d’attacco.

Si sarebbe trattato di un’ottima alternativa a Rafael Leao, con la possibilità di far rifiatare il portoghese in alcuni match. Ma nulla di fatto. Il Diavolo dovrà virare su altri obiettivi per questo ruolo. Ai rossoneri le alternative non mancano, anche a parametro zero. Ci riferiamo a Marco Asensio, Kamada e a Marcos Thuram.