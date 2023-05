ML – Rebic non convocato, ecco perché. Out anche Bakayoko

Stefano Pioli non ha convocato due suoi giocatori per il big match contro la Juventus. Scelta tecnica o di mercato? Le incognite sono più che lecite

Sono da poco state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, big match e scontro diretto della 37esima giornata di Serie A. Sappiamo bene che entrambe le squadre lottano per l’unico obiettivo stagionale rimasto, che equivale al quarto posto. Sarà una sfida infuocata, e nella quale Stefano Pioli e Massimiliano Allegri sono pronti a giocarsi il tutto per tutto. Il tecnico bianconero ha dovuto lasciare a casa Dusan Vlahovic, assente dalla lista dei convocati per un sovraccarico muscolare che non è riuscito a smaltire in tempo.

Quanto a Pioli, scopriamo con sorpresa che non ha convocato per il big match due giocatori. Si tratta di Ante Rebić e Tiemouè Bakayoko. Più leggibile la non convocazione del secondo, ormai da tempo esubero della rosa e destinato a lasciare il Diavolo a fine stagione. Per Rebic, le riflessioni potrebbero essere maggiori. Anche il croato viene dato sul mercato, con il Milan e Pioli pronti a salutarlo per accogliere un elemento di maggiore valore tecnico.

Ma come appreso dalla nostra redazione, sono altre le motivazioni che hanno portato alla non convocazione di Ante Rebić. Infatti, l’attaccante non è al top della condizione e per questo Stefano Pioli non lo ha portato nemmeno in panchina. L’ex Francoforte aveva saltato anche la sfida alla Sampdoria la scorsa settimana per un leggero infortunio. A quanto pare, il problema non è rientrato del tutto. Oramai, è una consuetudine per Rebic stare ai box per problemi fisici.