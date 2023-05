Tra sogni e realtà: il Milan all’assalto della Juve 

Il Milan stasera sarà impegnato a Torino contro la Juventus. Caccia al pass Champions, ma i tifosi sognano sul mercato

Poche ore e sarà Juventus-Milan. La squadra di Stefano Pioli è pronta a far visita ai bianconeri, reduci da pesante ko contro l’Empoli, per conquistare quel punto che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan, chiaramente, scenderà in campo per vincere, per poter poi provare il sorpasso all’Inter all’ultima giornata di campionato. Per la Juventus sono giorni davvero di passione, con la Giustizia Sportiva che non ha ancora fatto del tutto il suo corso. Il futuro resta tutto da scrivere e anche se dovesse arrivare al quarto posto, la Champions League potrebbe non essere garantita. La UEFA appare poco propensa a far giocare le competizioni europee ad una squadra penalizzata.

Senza le coppe e con il rischio che arrivino altre sanzioni dalla cosiddetta Manovra Stipendi, la possibilità che molti calciatori decidano di lasciare la squadra bianconera è davvero concreta. In questi giorni non si fa altro che parlare di addii illustri. Angel Di Maria e Adrien Rabiot sono praticamente certi di salutare il bianconero e quella che si giocherà fra qualche ora sarà la loro ultima partita a Torino. Ma gli adii saranno tanti e tra i profili sacrificabili, secondo gli ultimi rumors, ci sarebbero anche Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Sogni impossibili

Pensare ad un loro approdo al Milan appare praticamente impossibile. Ma effettivamente è ciò che servirebbe al Diavolo per colmare due delle lacune più grandi degli ultimi tempi.

Sono anni ormai che il Milan è alla ricerca di un esterno destro che possa far fare il salto di qualità alla squadra. Allo stesso tempo i rossoneri sono a caccia del centravanti giovane che possa garantire la doppia cifra. Non ci sarebbe davvero nulla di meglio, ma le cifra che potrebbero essere superiore ai 60 milioni di euro appaiono proibitive per il Milan.

Certo che se ci dovesse essere la possibilità di acquistare uno dei due giocatori con formule fantasiose, così da permettere un pagamento dilazionato magari si aprirebbe uno spiraglio. Verosimilmente, però, Vlahovic e Chiesa appaiono destinati a dire addio alla Juve, ma anche all’Italia. Con buona pace di quei tifosi rossoneri, che ci hanno fatto più di un pensiero.