Asse Lille-Milan: un talentuoso kosovaro, ecco l’esterno per Pioli

I rossoneri e il club francese pensano a un nuovo affare: il Diavolo valuta un profilo come esterno d’attacco, valutazione sui 10 milioni

A una settimana dalla fine del campionato, e quindi dalla stagione del Milan, i discorsi di mercato sono ormai all’ordine del giorno. La società rossonera ha già iniziato a lavorare per il futuro e a studiare le possibili soluzioni per la prossima estate.

Servono innesti importanti per rendere la rosa di Stefano Pioli in grado di essere competitiva su entrambi i fronti senza che il livello si abbassi quando mancano i titolarissimi. Chiunque scenda in campo deve fornire garanzie assolute, cosa che quest’anno non è accaduta anche a causa del fatto che i nuovi arrivi non sono riusciti a convincere del tutto l’allenatore. I profili individuati da Paolo Maldini e Ricky Massara sono già diversi.

La priorità del club è un centravanti da affiancare a Olivier Giroud, ma servono innesti di livello anche in altre zone del campo. Il reparto degli esterni offensivi, ad esempio, va rinforzato con un alternativa importante, soprattutto nel caso in cui si concretizzasse l’addio di Ante Rebic, che ha avuto un ruolo molto marginale al Diavolo in questa stagione, anche per dei problemi fisici. Un’ipotesi, da questo punto di vista, c’è già.

Milan, per Zhegrova servono 10 milioni

Si tratta di Edon Zhegrova, esterno kosovaro di proprietà del Lille. Si tratta di un classe ’99 che già nel 2012 fu vicino ai rossoneri perché sostenne un provino, pur non potendo essere tesserato per motivi burocratici.

Zhegrova è un giocatore di qualità, veloce e abile nell’uno contro uno, di piede mancino. E’ un profilo perfetto per il 4-2-3-1 di Pioli e potrebbe giocare su entrambe le fasce, anche se chiaramente a destra a piede invertito potrebbe risultare più incisivo, alla Messias per intenderci. Con il Lille quest’anno ha totalizzato 24 presenze e 4 gol, ma è stato fermo più volte per problemi fisici.

Il 24enne ha il contratto in scadenza nel 2026. Il club francese, col quale il Milan ha dei rapporti privilegiati dopo gli affari di Rafa Leao e Mike Maignan, lo valuta intorno ai 10 milioni. Chiaramente per il Milan sarebbe più una scommessa, perché fino ad ora il ragazzo non ha ancora dimostrato molto. I grandi sogni sono Marco Asensio e Marcos Thuram, grandi occasioni a zero, ma in quei casi non sarà affatto semplice superare la concorrenza degli altri top club.