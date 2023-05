Dalla Germania: “Milan, colpo Kamada: trattativa chiusa grazie alla Champions”

Notizia bomba dalla Germania: il Milan sembra aver chiuso il primo colpo del mercato estivo. E’ stato fondamentale il quarto posto

Il Milan ha vinto soffrendo ma meritando all’Allianz Stadium contro la Juventus. Una vittoria di misura, per 0-1, ma che è bastata ai rossoneri per blindare il quarto posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions League. Il grande obiettivo stagionale, l’ultimo rimasto, è stato dunque centrato. E aggiunto alla semifinale raggiunta nella stessa competizione rende l’annata del Diavolo pressoché positiva.

Il Milan, dunque, per il terzo anno consecutivo si è qualificato alla Champions League, qualcosa che non accadeva da tanto tempo. E sappiamo questo in cosa si traduce. Maggiori introiti e maggiore possibilità d’investimento. Lo ha confermato anche stasera Stefano Pioli dopo la partita. Se il Milan vorrà competere su più fronti servirà l’arrivo di giocatori forti. I 50 milioni di euro che arriveranno dalla UEFA grazie all’accesso alla prossima Champions saranno fondamentali in tal senso. Sia per una questione economica che di prestigio.

E a confermarlo è la recentissima notizia arrivata direttamente dalla Germania. Una bomba di mercato: Maldini e Massara sembrano aver chiuso il primo acquisto dell’estate.

Milan, fatta per il centrocampista: ha rifiutato ogni offerta

Da Sport1 arriva un’indiscrezione esclusiva di mercato. Il Milan, dopo la vittoria di stasera che ha sancito l’accesso alla prossima Champions League, ha chiuso la trattativa per l’acquisto di Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese, che potrebbe arrivare per svolgere anche il ruolo di trequartista, si legherà al Diavolo attraverso un contratto di cinque anni. E’ il giornalista Patrick Berger di Sport1 a lanciare la bomba su Twitter.

Nello specifico, questo ha sottolineato che il giapponese Kamada ha rifiatato l’Atletico Madrid e il Borussia Dortmund pur di trovare un accordo col Milan, a quanto pare il club dei suoi sogni. Tutto fatto dunque tra le parti. Mancava solo la sicurezza della Champions League per chiudere l’affare. Chiaramente, Daichi si legherà al Milan da svincolato, essendo in scadenza il 30 giugno il suo contratto con l’Eintracht Francorte. Colpaccio a parametro zero di Maldini e Massara.

E la notizia è stata confermata anche da Fabrizio Romano, il qualche ha aggiunto che le visite mediche dovrebbero svolgersi nel giro di sette giorni. L’esperto di mercato ha infine sottolineato: “Milan ottimista, ma attento fino alla firma”.