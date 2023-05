Gazzetta – Manovra stipendi Juventus: accordo per il patteggiamento

Sembra che la Juventus vada verso un accordo per quanto concerne la nota manovra stipendi per la quale è stata indagata.

Dopo i 10 punti di penalizzazione per la questione plusvalenze, adesso la Juventus deve affrontare il secondo filo dell’inchiesta che la riguarda. In ballo la manovra stipendi, i rapporti con certi agenti e i rapporti di partnership con alcuni club.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe raggiunto un accordo con la Procura Federale per un patteggiamento. Il processo previsto per il 15 giugno è stato anticipato a domani. La scelta della Juventus va nella direzione di archiviare ogni pendenza giudiziaria per poter pianificare la prossima stagione. Da capire quali saranno i termini di questa intesa tra le parti.

La Juventus patteggia: cosa succede adesso?

Come spiegato da La Repubblica, con questa mossa la Juve rinuncia ai termini per la difesa e concorda con la Procura una sanzione che entrambe le parti ritengono equa. La società bianconera rinuncerà a impugnare la decisione. Tocca ai giudici del Tribunale Federale Nazionale accogliere o anche respingere il patteggiamento se non lo dovessero ritenere congruo.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, domani in udienza la Juventus chiederà di essere punita solo con una maxi multa. Niente punti ulteriori di penalizzazione, dunque. Il club conta di non avere altre ripercussioni sulla classifica del prossimo campionato. Inoltre, va ricordato che anche mantenendo un piazzamento europeo in questa Serie A, poi ci penserebbe la UEFA ad escludere la squadra bianconera dalle coppe.