Il Milan non parteciperà alla nuova Supercoppa: cosa dice il regolamento

Ufficiale e definitive le qualificazioni alla prossima e nuovissima edizione della Supercoppa Italiana, che sarà a quattro squadre.

Mancano ancora 90 minuti alla fine del campionato di Serie A 2022-2023, ma la maggior parte dei verdetti sono già ufficializzati. In particolare per l’alta classifica, vista anche la penalizzazione di dieci punti della Juventus.

Il Milan è quarto aritmeticamente. Un traguardo importante perché permette ai rossoneri di partecipare alla fase a gironi della prossima Champions League, sperando di bissare l’ottimo cammino europeo di questa annata.

Ma con i primi posti già assegnati e con la Coppa Italia vinta dall’Inter, è stato anche decretato il roaster di partecipazione per la prossima edizione della Supercoppa Italiana. La quale, per la prima volta nella storia, vedrà la partecipazione di 4 squadre e non più delle sole due finaliste consuete.

Milan aritmeticamente quarto: non si potrà giocare la Supercoppa

La Lega Serie A ha copiato il format della Liga spagnola. Stop alla finale secca di Supercoppa, che vedeva lo scontro tra la squadra campione d’Italia e la detentrice della Coppa Italia. Spazio invece al mini-torneo a quattro partecipanti.

Oltre ai vincitori dello Scudetto e della Coppa Italia, il nuovo regolamento prevedrà la partecipazione della finalista della coppa nazionale e della formazione giunta seconda (o eventualmente terza) in classifica. In questo caso sono certe di tale qualificazione il Napoli, l’Inter, la Fiorentina e la Lazio.

Il Milan, che a livello aritmetico non può più raggiungere il secondo o terzo posto in classifica, resta fuori dalla final 4 di Supercoppa Italiana 2023, che dovrebbe giocarsi come quest’anno subito dopo la pausa invernale e natalizia. La competizione si svolgerà ancora in Arabia Saudita, da decidere se nella capitale Riyad oppure a Gedda, e si svilupperà su due semifinali e una finale per assegnare il trofeo.

I rossoneri dunque devono ancora rimandare l’appuntamento con l’ottava Supercoppa Italiana della propria storia. Il Milan ha infatti sollevato già 7 volte questo trofeo nazionale, anche se la Juventus resta leader della competizione con 9 successi.

L’ultimo trionfo della squadra rossonera risale all’edizione 2016, quando a Doha ai calci di rigore l’allora formazione di Vincenzo Montella riuscì a superare la Juve di Massimiliano Allegri. Mentre nell’ultimissima edizione il Milan campione d’Italia in carica tentò di vincere anche la Supercoppa, ma il derby con l’Inter del 18 gennaio scorso si è risolto con un netto 3-0 per i nerazzurri.