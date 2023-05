Lascia il Milan, può finire all’Inter: lo vuole Simone Inzaghi

Clamorosa indiscrezione di mercato. Il rossonero è finito nel mirino dell’Inter. Sarà addio a fine stagione, ma può rimanere in Italia

Il Milan si prepara a salutare diversi giocatori in vista del mercato estivo. Le scelte di Paolo Maldini e Frederic Massara, in accordo con Stefano Pioli, sembrano belle che prese. Soprattutto per quanto riguarda i prestiti. Tutti al momento sono pronosticati a lasciare Milanello e a ritornare nei rispettivi club. Il Milan deve puntare più in alto, ad accogliere giocatori dal tasso tecnico più elevato e adatti al progetto rossonero.

A partire dal centrocampo: sarà sicuramente addio per Tiemouè Bakayoko e Aster Vranckx. Il primo tornerà al Chelsea, e sicuramente ceduto ad un altro club. Il secondo al Wolfsburg. Una grande incognita aleggia ancora su Brahim Diaz, che al momento conteso tra Real Madrid e Milan non ha chiaro il suo futuro. Un altro addio certo sarà invece quello di Sergino Dest, il terzino/esterno destro arrivato al Milan l’estate scorsa dal Barcellona. 20 milioni di euro il prezzo fissato per il riscatto. Cifra che il club rossonero non ha la minima intenzione di pagare dopo la stagione deludente dell’americano.

Solo 14 presenze in tutte le competizioni, traducibili in 635′ minuti giocati. Nessun numero a riguardarlo, né in termini di gol né di assist. Nella seconda parte di stagione è totalmente scomparso dal campo, con presenze alternate a Milanello. Insomma, lui e il progetto Milan sembrano due cose non destinate ad incontrarsi. Che ne sarà di lui dato che anche il Barca è pronto a snobbarlo?

Sergino Dest, clamorosa possibilità

Sergino Dest è tornato nei radar interisti. L’estate scorsa, infatti, l’americano era seguito sia dal Milan che dal club nerazzurro. Alla fine il Barcellona ha trovato il miglior accordo coi rossoneri, ma le cose potranno ribaltarsi a fine stagione. Difatti, come riporta fichajes.net, l’Inter è tornata a pensare all’ex Ajax, particolarmente apprezzato da Simone Inzaghi. Sa che potrà averlo a prezzo di saldo a inizio mercato, o pensando ad un altro prestito. D’altronde, Sergino Dest rappresenta un totale esubero della rosa guidata da Xavi Hernandez.

Cosa potrebbe farci l’Inter con Sergino Dest? E’ chiaro, il suo arrivo potrebbe dipendere dal futuro di Denzel Dumfries, ad oggi pronosticato ad essere uno dei sacrificati di lusso della squadra di Inzaghi. Il club nerazzurro ha bisogno di monetizzare, e la cessione onerosa dell’olandese, simile ad una cifra tra i 30 e i 40 milioni, sembra essere una delle prime strategie della dirigenza interista. Puntare, poi, su un affare low-cost come quello per Sergino Dest potrebbe convenire parecchio al club di Zhang. Ricordiamo che l’americano ha come prerogativa tattica principale quella di giocatore da esterno ma più avanzato, tra il centrocampo e l’attacco. Potrebbe essere dunque adatto alle idee di Simone Inzaghi.

E’ un’ipotesi reale? Qualche settimana e se ne saprà certamente di più.