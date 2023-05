Loftus-Cheek, indizio sull’addio al Chelsea: il Milan accelera? (FOTO)

Clamoroso indizio sull’addio di Ruben Loftus-Cheek al Chelsea. E’ accaduto nella giornata di ieri. Il giocatore si appresta a sbarcare a Milano?

Il Milan, rappresentato da Maldini e Massara, ha cominciato a programmare il prossimo mercato. I due dirigenti si stanno muovendo nel concreto, avendo mosso i primi passi verso alcuni giocatori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come dichiarato da Stefano Pioli, il mercato non comincia di certo il 5 giugno. La dirigenza milanista lavora infatti da un pezzo ai potenziali nuovi acquisti, ma di recente ha agito con una certa concretezza.

Lo dicono le recenti e confermate voci di mercato. Il Milan sta per chiudere il primo colpo dell’estate che porta il nome di Daichi Kamada. E’ il giapponese il rinforzo scelto per la trequarti centrale. Si aspettano addirittura le visite mediche nei prossimi sette giorni. Il giapponese sembra dover essere seguito nella campagna acquisti dal centrocampista del Chelsea. Parliamo chiaramente di Ruben Loftus-Cheek, profilo che è in orbita Milan da parecchi mesi. Maldini e Massara stanno adesso tentando l’affondo concreto.

Come saputo nei giorni scorsi, c’è già l’accordo col giocatore, assolutamente entusiasta di vestire la maglia rossonera la prossima stagione. Manca da trovare la quadra col Chelsea sul costo di rilascio di Ruben. Il suo contratto è in scadenza tra un anno, e per questo Maldini e Massara stanno provando ad abbassare le pretese dei blues che si aggirano ai attorno ai 25-30 milioni di euro. Manca un tassello dunque, ma abbastanza grande. Intanto, però, Loftus-Cheek ha lanciato un indizio molto chiaro ieri sul suo addio al Chelsea.

Loftus-Cheek saluta tutti: ci siamo quasi

Si è concluso ieri il campionato di Premier League, e il Chelsea allenato da Franck Lampard ha chiuso ottenendo l’ultimo deludente risultato della stagione. Contro il Newcastle, a Stamford Bridge, è terminata soltanto 1-1, nonostante i Magpies fossero ormai sicuri della qualificazione alla prossima Champions League. I blues hanno invece terminato la stagione al 12esimo posto. Un risultato scellerato se pensiamo alla campagna acquisti condotta dalla dirigenza del Chelsea l’estate scorsa e a gennaio. Sintomo di come nel calcio contino prima i progetti che i valori tecnici dei singoli.

Ad ogni modo, Ruben Loftus-Cheek ha giocato la gara col Newcastle da titolare. Un’oretta in campo complessiva per lui. Al 60′ minuto è stato sostituto dal giovanissimo Chukwuemeka. Ma la sorpresa vera sta nel fatto che all’uscita dal campo, Ruben ha salutato tutti i suoi tifosi. Un indizio bello grosso, e che potrebbe certamente dirla lunga sulla trattativa attuale col Milan. D’altronde, il centrocampista è cresciuto interamente nel Settore Giovanile del Chelsea, e salutare Stamford Bridge era un atto più che dovuto.

Thank you and Farewell Ruben Loftus Cheek 💙 pic.twitter.com/RueNKA5GdW — CFC-Blues (@CFCBlues_com) May 28, 2023



Dunque, l’indizio è chiaro, ma ora tocca al mercato dire la sua. Loftus-Cheek rappresenta certamente un esubero per il Chelsea, e il suo addio appare scontato. L’approdo al Milan sembra solo questione di tempo.