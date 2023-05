Milan, 25 milioni per il centravanti: gioca in Serie A

Il calciomercato del Milan potrebbe prendere una svolta decisiva e Maldini vorrebbe il bomber: occhio, però, alle altre big su di lui.

Basterebbero “soli” 25 milioni per portarsi a casa un calciatore che conosce bene la Serie A, in cui ha segnato molto nel corso di questa stagione 2022-23. Viste le necessità del Milan, Maldini potrebbe pensare di portare questo prospetto fresco e prorompente già in estate, ma deve fare i conti con la forte competizione che si è creata sul mercato, sia in Italia che in Premier League.

Il Milan è attualmente impegnato in una battaglia per ottenere una qualificazione nella prossima edizione della Champions League. Questo obiettivo è di vitale importanza per la squadra rossonera, che desidera raggiungere i propri traguardi stagionali senza rimpianti dopo una stagione in cui ha raggiunto le semifinali della prestigiosa competizione europea.

Durante questa stagione, tuttavia, sono emerse alcune lacune nella squadra che hanno fatto scattare un allarme a Casa Milan, la sede del club. Questo ha portato alla decisione di rivoluzionare la rosa affidata all’allenatore Stefano Pioli, al fine di affrontare le sfide future in modo più efficace.

Tra le priorità del club di Via Aldo Rossi, ci sono sicuramente un rinvigorimento dell’attacco. Si tratta di un reparto che senza dubbio ha bisogno di forze nuove e di un centravanti di peso, dal momento che, in quel ruolo, si ritrova solo Giroud con una buona percentuale di finalizzazione.

Calciomercato Milan: è corsa al bomber della Serie A

Tra gli obiettivi di mercato del Milan rientra l’acquisizione di un attaccante di spicco proveniente dalla Serie A. Questo giocatore suscita l’interesse di numerosi club sia in Italia che all’estero. Per aggiudicarselo, il dirigente tecnico Paolo Maldini dovrà competere con altre squadre di grande prestigio, come Napoli, Inter e persino l’Arsenal nella Premier League inglese.

Uno dei nomi che circolano in queste trattative è quello di Tony Sanabria. Questo talentuoso attaccante ha segnato 12 gol in 31 presenze, dimostrandosi un giocatore di grande valore. Le sua performance in campo col Torino hanno fatto dimenticare quasi completamente la partenza del gallo Andrea Belotti, che si è trasferito a Roma.

Tuttavia, i rossoneri dovranno affrontare una dura competizione per assicurarsi le prestazioni di Sanabria. Napoli e Inter, dirette concorrenti in campionato, sono anche interessate all’attaccante paraguayano. Inoltre, l’Arsenal, uno dei club più importanti e potenti della Premier League, potrebbe complicare ulteriormente le trattative.

Nonostante la concorrenza, il Milan può anche raggiungere l’accordo per un valore intorno ai 25 milioni di euro. La sfida per assicurarsi le sue prestazioni sarà determinante per il futuro del club rossonero che, in caso di fallimento di questo colpo, potrebbe decidere di virare su altri attaccanti low cost come Arnautovic.