Monza, era presente allo stadio: a un passo dal ritorno con Galliani

Il connubio potrebbe davvero riformarsi dopo tanti anni nel club brianzolo: ieri era all’U-Power Stadium per Monza-Lecce

Il Monza sta per portare a termine una prima stagione in Serie A davvero fantastica. Il club brianzolo, all’esordio nel massimo campionato italiano, ha fatto molto meglio di quanto ci si potesse immaginare, e potrebbe chiudere addirittura all’ottavo posto.

L’inizio non era stato dei migliori per i lombardi, ma con l’arrivo di Raffaele Palladino c’è stata un cambio di marcia travolgente. Ancora una volta la coppia formata Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno fatto un ottimo lavoro e di certo non hanno intenzione di fermarsi qua. L’ex presidente del Milan ha più volte dichiarato la volontà di centrare l’Europa anche con il Monza, per cui c’è da aspettarsi grandi investimenti in estate.

Intanto dal prossimo anno potrebbe entrare a far parte dell’ambizioso progetto anche un altro ex rossonero. Lo staff dirigenziale può infatti arricchirsi ancora con il possibile arrivo di un uomo esperto come Ariedo Braida, che ricopre attualmente il ruolo di consulente di mercato della Cremonese.

Braida all’U-Power Stadium per Monza-Lecce

Braida è stato presente ieri all’U-Power Stadium per assistere a Monza-Lecce. Come riferiscono i media, già da alcune settimane a questa parte, il dirigente è sempre più vicino a ricongiungersi a Galliani per entrare nell’area tecnica del club brianzolo.

Si tratta di una storia davvero romantica, con Braida che svolse un lavoro eccezionale negli anni al Milan, dal 1986, nelle vesti di direttore sportivo del Diavolo, portando a Milanello un numero importante di campioni. In pochi sanno che Braida fu protagonista da calciatore proprio con la maglia del Monza nel 1975, quando Galliani era già ai vertici del club.

Nel 1981 il Condor lo chiamo per svolgere il ruolo di ds dei brianzoli e furono tre stagioni molto positive. Il connubio potrebbe quindi ora riformarsi dopo tanti anni, quando nel 2013 si sciolse, per arrivare a un epilogo davvero molto bello ed emozionante. Il Monza, che al momento è nella parte sinistra della classifica, ha intenzione di continuare a crescere e per farlo Galliani si vuole affidare ai suoi uomini storici, su cui nutre grande fiducia.