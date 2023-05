Napoli, Spalletti ha deciso: l’annuncio ufficiale del tecnico

L’allenatore ha presa una decisione definitiva e l’ha comunicata a margine dell’evento Inside Sport 2023: ecco le sue parole

Il Napoli ha conquistato il suo terzo Scudetto dopo ben 33 anni e Luciano Spalletti ha scritto senza ombra di dubbio una pagina di storia sia per il club che per la città, ma anche più in generale per il calcio italiano.

L’allenatore ha svolto un lavoro eccezionale in questi due anni in cui è stato alla guida della squadra partenopea, facendole esprimere un gran calcio che ha dato anche i suoi frutti. La speranza di tutti i tifosi azzurri è che si sia aperto un ciclo vincente, con giocatori davvero importanti come Osimhen e Kvaratskhelia, ma sicuramente ci sarà un addio importante. La notizia era stata data dal presidente Aurelio De Laurentiis e ora l’ha confermata anche il diretto interessato.

Spalletti infatti ha deciso di lasciare la guida del club e ha confermato la notizia con delle dichiarazioni a margine dell’evento Inside Sport 2023, il calciomercato tar business e passione. Queste le sue parole: “A volte per amore ci si lascia. Ora non sono in grado di dare tutto quello che merita Napoli. Ho bisogno di riposarmi. Mi sento stanco, ho bisogno di staccare un po’. Non allenerò il Napoli o altre squadre, starò fermo un anno. Voi non siete mai stati lasciati per amore? Alla mia età posso decidere di fare qualsiasi cosa”.

L’allenatore ufficializza l’addio a fine stagione

Il tecnico ex Roma e Inter, tra le altre, ha dunque ufficializzato di fatto la separazione tra lui e il club campano, per fare un anno sabbatico senza allenare. Le motivazioni risiedono soprattutto nella stanchezza mentale e nel desiderio di un po’ di tempo da passare con la famiglia.

“Quando si ha davanti una città come Napoli, che merita delle cose, – aggiunge Spalletti – bisogna domandarsi se si è in grado di mettergliele a disposizione. Napoli ha visto il giocatore più forte del mondo e allenatori fortissimi. Sarri è un maestro di calcio, Ancelotti è uno dei numeri uno. Per cui, quando si va a Napoli si va per vincere. Al primo anno non ci siamo riusciti e siamo stati anche un pochino criticati”.

Il tecnico ha rivelato dunque anche la chiacchierata della cena con il presidente: “De Laurentiis ha detto giustamente quello che ci siamo detti alla prima cena. Cominciai per primo a parlare perché dissi che io quest’anno sto fermo. Mi fa piacere che l’abbia detto il presidente, sennò sembrava di tirarla in lungo. Per rispetto alla società, e visto che mi era stato richiesto, era giusto che lo dicesse la società”. A questo punto il Napoli è alla ricerca di un allenatore che continui il suo grande lavoro.