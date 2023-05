Nations League, Mancini non convoca Tonali e Calabria: c’è Florenzi

Le scelte ufficiali del commissario tecnico della Nazionale: non sono stati chiamati il laterale e il centrocampista: presente l’ex Roma

Da poco è uscita la lista dei convocati di Roberto Mancini per il raduno di preparazione in vista dei prossimi impegni di Nations League. Il commissario tecnico ha effettuato delle decisioni importanti per queste partite.

La Nazionale italiana si era qualificata per le Final Four, che disputeranno in Olanda a partire dal 14 giugno proprio contro la selezione degli Orange, la Spagna e la Croazia. Mancini ha reso note dunque le sue scelte per queste partite che andranno in scena appena dopo il termine della stagione, quindi la finale di Champions del prossimo 10 giugno.

La Federazione ha annunciato qualche istante fa la lista dei 26 elementi che sono stati chiamati in causa, tra i quali spiccano nomi a sorpresa e conferme importanti. Tra i rossoneri c’è Alessandro Florenzi. L’esterno romano trona quindi a vestire la maglia azzurra nonostante una stagione complicata con il Diavolo, non vissuta da assoluto protagonista anche a causa degli infortuni. Non c’è invece neanche stavolta Davide Calabria.

Mancini lascia a casa anche Tonali: andrà all’Europeo Under 21

Nella lista fa notizia la prima chiamata per Federico Baschirotto dopo la bella stagione con il suo Lecce, e il ritorno in azzurro del ‘laziale’ Mattia Zaccagni, ma l’attenzione ricade inevitabilmente sulla scelta riguardante Sandro Tonali.

Il nome del centrocampista del Milan infatti non appare tra quelli dei convocati. Non si tratta per ovviamente affatto di una scelte di carattere tecnico, tantomeno comportamentale. A questo punto è molto plausibile che l’ex Brescia andrà a giocarsi l’Europeo Under 21 con la selezione del Ct Nicolato, con la quale egli è stato protagonista nel biennio.

Per quanto riguarda la scelta su Calabria invece c’è da immaginare che il tecnico non veda il capitano rossonero e preferisca nel suo ruolo la duttilità di un giocatore come Florenzi. Sicuramente rimane una curiosità se si pensa che nel club Stefano Pioli la vede nella maniera opposta.

Andiamo a vedere allora la lista dei convocati nel dettaglio:

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario;

Difensori: Baschirotto, Bonucci, Buongiorno, Di Lorenzo, Florenzi, Gatti, Spinazzola, Toloi;

Centrocampisti: Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Verratti, Zaniolo;

Attaccanti: Berardi, Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori, Retegui, Zaccagni.