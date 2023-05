Openda-Milan, il Lens apre alla cessione: l’annuncio del presidente

Le clamorose dichiarazioni del Presidente del Lens fanno sperare i rossoneri per il prossimo calciomercato: “Se arriva un grande club…”

Con una percentuale realizzativa da vero bomber, insieme alle prestazioni eccellenti di giocatori come Fofana e Florian, Openda ha trascinato il suo club in Ligue 1 fino a portarlo nella prossima Champions League, oltre che a lottare per il campionato contro il PSG. Le sue qualità, dunque, non si mettono in discussione, e per questo i tifosi sperano che le dichiarazioni del presidente del Lens possano portare nuovi sviluppi nella trattativa.

Il Milan si prepara a una stagione di grandi cambiamenti dopo aver archiviato la qualificazione in Champions League con una vittoria pragmatica per 1-0 in casa della Juventus. La dirigenza rossonera punta a rivoluzionare la rosa per poter competere al meglio contro le altre grandi squadre della Serie A nella prossima stagione.

Uno dei principali obiettivi della dirigenza milanista è rinforzare il centrocampo e l’attacco. Considerando sia le cessioni che gli infortuni, saranno necessari ben 10 nuovi giocatori per colmare i vuoti nella squadra lasciati dalle probabili partenze di Ibrahimovic, Rebic, Origi, ecc. Tutto questo richiederà un attento lavoro di scouting e una strategia mirata sul mercato delle trattative in entrata.

In particolare, l’attacco rappresenta una priorità per il Milan. Ad eccezione di Olivier Giroud, che non può essere considerato eterno, la squadra è in emergenza per quanto riguarda le punte centrali. La ricerca di un attaccante di qualità diventa quindi fondamentale per garantire un’offensiva efficace.

Calciomercato Milan, il presidente del Lens su Openda: “Se arriva un grande club…”

Lois Openda, attaccante del Lens, aveva suscitato interesse alcuni mesi fa per il suo grande potenziale. Le sue caratteristiche sembravano corrispondere alle esigenze del Milan. Successivamente, l’idea sembrava essere stata accantonata, ma nuovi importanti sviluppi di questa vicenda fanno sognare i tifosi rossoneri.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il presidente del Lens, Oughourlian, ha aperto alla possibilità di una cessione del giocatore: “Se un grande club verrà per uno dei nostri giocatori, parleremo con lo staff e saremo preparati”, ha dichiarato Oughourlian.

Questa dichiarazione apre nuovamente le porte a un’eventuale trattativa tra Milan e Lens per Lois Openda. Il giovane attaccante da 20 goal stagionali potrebbe rappresentare un’opzione interessante per rinforzare l’attacco del Milan, grazie al suo potenziale e alle sue qualità tecniche. Tuttavia, bisognerà monitorare gli sviluppi di questa situazione e valutare attentamente la fattibilità dell’operazione.

La dirigenza rossonera, in ogni caso, è consapevole delle sfide che dovrà affrontare nel mercato estivo. Oltre all’attacco, anche altre aree del campo necessitano di rinforzi. Sarà fondamentale individuare giocatori di talento e esperienza, capaci di contribuire immediatamente al miglioramento della squadra, con il solito obiettivo di trovare le occasioni low cost.