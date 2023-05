80 milioni per il Milan: Pioli può esultare

Sarà un’estate calda quella che vivranno i tifosi del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara sono pronti a rafforzare la squadra a disposizione di Stefano Pioli

Con la qualificazione in Champions League in tasca, in casa Milan si è tornati a pensare con intensità al calciomercato. Serviranno acquisti mirati per migliorare una rosa, che ha bisogno di ricambi ai titolari, oltre che un paio di calciatori che possano fare la differenza. In avanti servono gol per non affidarsi solo ed esclusivamente alle magie di Rafael Leão e Olivier Giroud.

Saranno davvero tanti gli acquisti, ed un paio (Kamada e Sportiello) sono praticamente in dirittura d’arrivo, ma anche le cessioni. Questi sono diventati così i giorni, in cui i tifosi provano a fare i conti in tasca al Diavolo per capire quanti soldi verranno investiti in estate per migliore la squadra. Si è tornati così a parlare del famoso budget, che fa tanto discutere sui social.

Il Corriere della Sera, in edicola stamani, torna sull’argomento, sostenendo che Paolo Maldini e Frederic Massara avranno almeno 50 milioni di euro per portare a termine le proprie operazioni. Ma il budget verrà definito a fine stagione. La cifra dovrebbe comunque raggiungere gli 80 milioni di euro grazie ai soldi che arriveranno dalle tante partenze, tra stipendi risparmiati e cartellini.

I tanti addi

La lista degli addii, d’altronde, è davvero lunga: vedranno scadere il proprio contratto con il Milan Tatarusanu, Mirante e Bakayoko. Ai saluti dopo i prestiti anche Dest e Vranckx.

Situazione in bilico per Zlatan Ibrahimovic e Brahim Díaz. Verso la cessione, poi, anche Ante Rebic, Ballo-Toure, Divock Origi (a titolo definitivo) e Adli. Per il centrocampista francese c’è l’idea di un prestito, magari alla Salernitana, per giocare con continuità prima di provare a riprendersi il Milan.

Resta in dubbio la permanenza di Charles De Ketelaere. E’ evidente che il belga ha deluso ampiamente, ma il Milan difficilmente deciderà di privarsene in prestito. Ma se dovesse arrivare un’offerta importante, magari dopo l’Europeo Under 21, verrebbe valutata certamente.