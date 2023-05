Adli ai saluti: doppia pista e addio Milan

Il Corriere dello Sport fa un focus importante sulla situazione di Yacine Adli al Milan. Il francese si appresta a salutare Milanello: due opzioni per il futuro

Yacine Adli rappresenta forse l’incognita più grande della stagione del Milan. Lo dicono i fatti e i numeri. Acquistato due stagioni fa dal Bordeaux per 9 milioni di euro, ha passato l’anno seguente sempre in Francia. Una strategia quella di Maldini e Massara per permettere al giocatore di crescere e sviluppare ancora con pazienza e senza pressioni. L’estate scorsa l’approdo a Milanello, accolto con entusiasmo dalla maggioranza dei tifosi.

D’altronde, di Adli si è sempre detto un gran bene. Sono anche arrivati giudizi eccelsi dalla Francia. Come quello di Thierry Henry, che lo aveva visto giocare dal vivo giudicandolo un talento che sarebbe sbarcato presto in Nazionale Maggiore. Il Milan lo ha acquistato principalmente per svolgere il ruolo di trequartista sottopunta, ma la sua estrema duttilità poteva risultare fondamentale a Stefano Pioli. Così non è stato. Adli ha svolto una pre-campionato entusiasmante. Nelle amichevoli giocate dal Milan prima dell’inizio della stagione 2022/2023 è stato un titolare assoluto, e ha fatto vedere grandi cose.

C’è stato poi l’arrivo di Charles De Ketelaere a porlo un pò nell’ombra. Ma anche il belga ha fatto male. Eppure, Pioli non ha dato più di qualche misera chance a Yacine. Sei presenze in questa stagione, solo in Serie A, traducibili in 140′ minuti giocati. L’esclusione dalla Lista UEFA è stata l’ennesima batosta per lui. Cosa ne sarà del suo futuro? A suggerirlo è il Corriere dello Sport.

Adli, strategia chiara: sarà addio, la destinazione

Il Corriere delle Sport non ha dubbi: Yacine Adli saluterà Milanello a fine stagione. Una cessione a titolo definitivo? Tutta fa pensare di no, ma che diversamente il Milan voglia concedergli ancora tempo per crescere in maturità calcistica e personale. Dunque, Maldini e Massara stanno programmando la sua partenza in prestito. I club interessati non mancano. In Italia c’è una potenziale acquirente. Si tratta della Salernitana di Paulo Sousa, una squadra che ha dimostrato grande coraggio e qualità nella seconda parte di campionato, conquistando la salvezza in maniera meritata. Grande merito, certamente, al nuovo allenatore.

Sousa sembrerebbe attratto dall’idea di rinforzare la sua rosa con un elemento di classe come Yacine Adli. Il Milan sta valutando e deve valutare insieme al giocatore la strada migliore. Rimanere in Serie A potrebbe comunque essere la scelta più giusta, così che possa adattarsi al meglio alla filosofia italiana e tornare in rossonero pronto e maturo. Ma la stessa fonte riporta dell’interesse anche di club esteri, francesi o tedeschi. La situazione di Yacine Adli è al vaglio della società. La sensazione è che tra qualche settimana se ne potrà sapere di più.

Ricordiamo che il Milan lo avrebbe ceduto in prestito anche a gennaio. C’era la Sampdoria, intenzionata a conquistarsi la salvezza, a fargli la corte. Ma Yacine si è impuntato ed è voluto rimanere al Milan a giocarsi le sue carte. Peccato che non gli sia stato concesso lo spazio sperato.