Calciomercato Milan, colpo in attacco: “Un valore aggiunto”

Il giornalista Salvatore Riggio ha parlato a 360° del calciomercato del Milan in un’intervista concessa a TV Play.

I tifosi rossoneri si aspettano una buona campagna acquisti da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara, che la scorsa estate hanno deluso. Tra i nuovi arrivati solo Malick Thiaw ha convinto, gli altri non si sono rivelati all’altezza. Qualcuno, come Yacine Adli e Aster Vranckx, ha avuto pochissimo spazio.

Tra le operazioni da fare c’è sicuramente l’ingaggio di un nuovo bomber. Ne ha parlato Salvatore Riggio in un intervento a TV Play: “Openda può essere una scommessa, servirebbe qualcuno che conosca l’Italia. Mi piace molto Hojlund dell’Atalanta, ma devi investire perché non lo regalano. Sarebbe un valore aggiunto per il Milan. Morata? Se sono 20 milioni sì, di più no“.

Riggio sul calciomercato del Milan

Il giornalista si è espresso negativamente sulla scorsa sessione estiva del calciomercato: “È stato un po’ imbarazzante. Enzo Fernandez non era chiuso, ma comunque in orbita Milan e non è stato portato a termine. Non hanno sostituito Kessie, non hanno preso Botman, si sono fatti sfuggire Fernandez, non hanno preso il vice Giroud e neanche l’esterno destro. Comunque bravi con questa rosa a giungere in semifinale di Champions League“.

Successivamente Riggio ha parlato di Charles De Ketelaere e Brahim Diaz: “Non è facile piazzare De Ketelaere dopo averlo pagato 35 milioni. Più difficile il riscatto di Brahim Diaz, perché sembra che il Real voglia tenerlo. Se il budget è di 60 milioni non mi sembra sensato spenderne 25 per Diaz, con De Ketelaere e Kamada in rosa. Hanno Kamada in pugno“.

A suo avviso, Paolo Maldini e Frederic Massara non possono fallire nel prossimo calciomercato estivo: “La squadra va rinforzata, il gap con le altre è notevole. L’anno scorso c’era l’alibi della cessione del club e del rinnovo ritardato, ma stavolta non si può sbagliare. Il Milan deve anche guardare a occasioni a parametro zero e in prestito, siccome il budget non sarà di centinaia di milioni. L’Inter è stata brava a puntare su dei parametri zero“.

Vedremo che tipo di campagna acquisti farà la dirigenza rossonera. Certamente dovrà anche essere brava a vendere per incassare soldi e risparmiare su alcuni contratti. Il mercato in entrata passa in parte anche dalle cessioni.