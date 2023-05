“Come Maignan”: visite mediche e firma col Milan

Il Milan può finalmente pensare solo ed esclusivamente al futuro. Il primo acquisto da parte dei rossoneri è davvero ad un passo

Con la vittoria contro la Juventus, il Milan ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Ai rossoneri bastava un punto per eliminare dai giochi i bianconeri, ma il Diavolo è riuscito a strappare tre punti ai bianconeri grazie ad un super gol di Olivier Giroud.

Il Diavolo così per il terzo anno consecutivo disputerà la competizione europea per club più prestigiosa. Paolo Maldini e Frederic Massara adesso potranno concentrarsi sul calciomercato che dovrà essere all’altezza delle aspettative per far avvicinare il Milan alla grandi squadre. I rossoneri hanno dimostrato di non riuscire a reggere il doppio confronto.

Senza cambi di proprietà o trattative per i rinnovi dei dirigenti, il mercato può subito partire e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare il primo acquisto. Ieri sera dopo il fischio finale, con la Champions League in tasca, dalla Germania hanno riportato con certezza la chiusura della trattativa per Kamada.

Un affare, come scritto nei giorni scorsi, davvero in dirittura d’arrivo, che aveva bisogno solamente che il Milan premesse il piede sull’acceleratore.

Conferma tutto: ecco il primo colpo per il Milan

Anche Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato dell’imminente acquisto di Kamada: “Potrebbe arrivare qui oggi o domani o dopodomani… dalle notizie che girano per l’aria potrebbe essere già qui per le visite mediche perché Kamada ha finito il campionato con l’Eintracht Francoforte, vuole il Milan ed è un parametro zero”.

“L’ingaggio – prosegue Pellegatti – è totalmente sostenibile quindi per quello che sembra sarà il primo acquisto del Milan. Un po’ come quando due anni fa fu ufficializzato subito Maignan”. Con l’ufficialità di Rafael Leao, attesa a giorni, per il tifoso del Milan potrebbe essere davvero una settimana intensa. Il calciomercato è davvero iniziato.