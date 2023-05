De Ketelaere, l’augurio di Calabria: “Spero che in estate…”

Il capitano del Milan ha parlato al termine di Juventus-Milan commentando anche la situazione del suo compagno di squadra

Ieri sera il Milan si è imposto all’Allianz Stadium per 0-1 contro la Juventus grazie alla rete del solito Olivier Giroud. Con questo successo i rossoneri hanno archiviato la qualificazione alla prossima Champions e raggiunto l’obiettivo minimo stagionale.

Adesso il club potrà iniziare a preparare la prossima stagione con maggiori certezze e con la garanzia importante di poter disporre di quel tesoretto da circa 50 milioni che comporta l’accesso all’Europa che conta. Maldini e Massara valuteranno attentamente il da farsi e cosa serve per rinforzare la rosa attuale, facendo poi in modo di fornire a Stefano Pioli gli innesti giusti. Nelle ultime ore si dice che il primo di questi potrebbe essere il trequartista giapponese Daichi Kamada, che si libera a zero dall’Eintracht Francoforte.

Si tratta di un giocatore che gioca nello stesso ruolo di Brahim Diaz e di Charles De Ketelaere, il che fa riflettere sulla situazione di entrambe e in particolari del belga. L’ex Brugge non ha inciso in questo suo primo anno al Diavolo, ma ce lo si poteva aspettare. Al termine della sfida di ieri anche Davide Calabria si è soffermato sul suo compagno di squadra,

Il difensore punta ancora sul suo compagno

Innanzitutto il capitano del Milan ha esordito: “L’obiettivo Champions l’abbiamo raggiunto, ma avremmo voluto infastidire il Napoli. Da campioni d’Italia avevamo in mente di vincere qualcosa, anche se comunque abbiamo fatto un grande Champions League”.

Al classe ’96 è stato chiesto il motivo dei problemi di quest’anno, e è arrivata anche una domanda sui problemi di De Ketelaere. Questa la sua risposta: “Commentare il mercato non è il mio compito, lo faccio fare ad altri. Io posso dire che il talento c’è, perché se una società come il Milan ci ha investito soldi significa che qualcosa ci ha visto. Veniva da un campionato molto minore rispetto alla Serie A e probabilmente ha patito un po’ la pressione mediatica e di ambiente che si viene a creare quando indossi questa maglia”.

Calabria rimane positivo per il futuro del suo compagno di squadra e ha aggiunto: “Io mi auguro che possa staccare la testa quest’estate e recuperare energie per tornare nel migliore dei modi. Così come hanno fatto quelli prima di lui”. Il chiaro riferimento del laterale è a Rafael Leao e Sandro Tonali, anche loro non brillantissimi alla prima stagione con il Diavolo, ma poi esplosi negli anni successivi.