Giorni caldi per il Milan: “Ancora Ibra con Giroud”

Parla il giornalista: ecco le sue dichiarazioni in merito a Zlatan Ibrahimovic. Il futuro dello svedese è davvero in bilico, ma la speranza di vederlo in rossonero c’è ancora

I prossimi giorni saranno quelli che ci diranno cosa ne sarà di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese potrebbe concedersi l’ultima passerella a San Siro prima dei saluti, ma c’è chi spera che nel suo futuro ci sia ancora il Milan.

In questi giorni l’attaccante dovrebbe tornare a correre sul campo e se giovedì dovesse allenarsi in gruppo, almeno in parte, con il resto della squadra, vederlo domenica sera contro il Verona non sarà poi così impossibile.

Ma tanti tifosi si chiedono se ci sarà Ibra nella stagione 2023/2024. Come più volte detto, il faccia a faccia tra la dirigenza rossonera e il giocatore farà chiarezza, ma la stagione complicata vissuta fa pensare che sia arrivato il momento di separarsi. Ibra, però, vorrebbe continuare a giocare un altro anno per regalarsi l‘Europeo con la Svezia. Meglio chiaramente facendolo con la maglia rossonera addosso. Sullo sfondo resta il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Primo grande fan

Chi non ha mai nascosto di adorare Zlatan Ibrahimovic è Carlo Pellegatti, che nel corso del suo video mattutino su YouTube, si è augurato di vederlo ancora con il Milan, come giocatore.

Ancora in rossonero – “Non so cosa sarà di Ibra, spero che ci sia il colloquio e mi auguro che la dirigenza gli dica “siamo qua, dicci cosa vuoi fare”. Io spero ancora che Ibra trovi un accordo per rimanere al Milan. Ciò non vuole dire che il Milan non va sul mercato dell’attaccante, ma che ci sia anche Ibra insieme a Giroud, l’attaccante forte, l’attaccante giovane… Mi auguro che resti come giocatore utile, sperando che il fisico glielo permetta. Chiaramente se lui vuole sacrificarsi per il calcio, se a lui fa piacere. Voglio capire quale sia il problema se Ibra vorrà ancora onorarci della sua presenza. Ibra non ha nulla a che vedere con il calciomercato”.

Pellegatti ha parlato anche di mercato, confermando che Kamada arriverà la prossima settimana, poi ha escluso l’acquisto di diversi giocatori: “Firmino potete cancellarlo, il Milan non è sul brasiliano. Ogni tanto leggo ancora il suo nome ma metto una linea anche su Milinkovic-Savic, ho riletto scambio Hojlund-De Ketelaere, non mi risulta e mi hanno escluso Zaniolo. Dobbiamo capire, invece, cosa sarà con El Shaarawy, con Berardi, con Asensio, anche se mi hanno detto che è troppo costoso”.