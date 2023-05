Insulti e scuse: post Juve-Milan animato per Leao

Il messaggio da parte dell’attaccante portoghese, Rafael Leão, è arrivato nella serata di ieri. Ecco cosa è successo dopo la vittoria contro la Juventus

Nella tarda serata di ieri Rafael Leão è stato costretto a scusarsi per quanto accaduto nel post gara di Juventus-Milan.

L’attaccante, come è possibile vedere sul profilo Instagram dello stesso calciatore, al fischio finale della partita di Torino, vinta grazie alla rete di Olivier Giroud, si è messo la maglietta bianconera tra i pantaloncini e le mutande.

Rafael Leão s’excuse auprès des gens offensés car il a accidentellement mis le maillot de la Juve dans son caleçon mddrrr https://t.co/hpfI8UMjrY pic.twitter.com/CWmxDwDndL — AC Milan – FR (@AC_MilanFR) May 29, 2023

Un gesto quello giocatore del Milan, che non è piaciuto per nulla ai tifosi della Juventus, che glielo hanno fatto notare, con il classico ‘stile’ social. Tanti insulti per quanto fatto, senza alcuna volontarietà, da parte di Leao.

Il portoghese ha così sentito l’esigenza di scusarsi su Twitter: “Se qualche tifoso si è sentito mancato di rispetto per essermi infilato la maglia nei pantaloncini, mi scuso, non era mia intenzione trasmettere alcun tipo di mancanza di rispetto, anzi, rispetto tutte le istituzioni!! Forza Milan