Milan, per Asensio super offerta inglese: l’allenatore prova a convincerlo

Asensio è uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo: il Milan viene dato in corsa, ma un club inglese è in forte pressing.

Uno dei sogni dei tifosi del Milan per la prossima stagione è certamente Marco Asensio. Lo spagnolo rappresenterebbe un enorme upgrade per la fascia destra offensiva. Lì la squadra ha bisogno di un netto miglioramento e lui sarebbe perfetto.

Chiaramente, ingaggiare Asensio è molto complicato. Anche se ormai sembra scritto il suo addio al Real Madrid e sarà quindi possibile tesserarlo a parametro zero, ci sono più fattori da considerare.

Innanzitutto la richiesta di stipendio del giocatore, che oggi percepisce circa 5 milioni di euro netti annui e che vuole guadagnare di più. Inoltre, va considerata la commissione da versare al suo agente Jorge Mendes. E, ovviamente, non bisogna dimenticare la concorrenza.

Calciomercato Milan, affare Asensio: futuro in Premier League?

Al momento, non risulta esserci un’offerta ufficiale da parte del Milan. Si sa che Asensio piace a Paolo Maldini, che la scorsa estate aveva fatto un sondaggio prima di buttarsi su Charles De Ketelaere. Non possiamo escludere un tentativo, però la trattativa è di quelle difficili e non bisogna farsi illusioni. Ovviamente, sarebbe un peccato non approfittare della possibilità di poter prendere un parametro zero di tale valore.

Secondo quanto rivelato da Marca, in questo momento c’è un forte pressing dell’Aston Villa per l’ingaggio di Asensio. Unai Emery si sta impegnando in prima persona per convincere il giocatore a trasferirsi nella sua squadra, che nella prossima stagione disputerà la Conference League. L’allenatore spagnolo gli ha parlato e gli ha spiegato che sarà al centro del suo progetto tecnico-tattico.

Asensio non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. L’offerta dell’Aston Villa è ricca, il club di Birmingham sembra intenzionato a crescere ed Emery si sta muovendo per allestire una squadra più competitiva. Chiaramente, i Villans non hanno il blasone di altre società interessate a lui.

Il Paris Saint Germain è considerato in corsa, così come Milan e Arsenal. Il calciatore e Jorge Mendes stanno valutando tutte le opzioni sul tavolo. L’agente ha buoni rapporti con tutti i club menzionati. Le proposte economiche faranno la differenza, ma anche il progetto avrà un ruolo importante.

Certamente stupirebbe un po’ un eventuale trasferimento di Asensio all’Aston Villa, ma in Premier League anche società di medio rango possono permettersi grosse operazioni. Il giornalista sportivo Nicolò Schira scrive che l’offerta dei Villans è di ben 8 milioni di euro a stagione.