Milan, tutti a casa Adli: da Ibrahimovic a Dest, le foto del pranzo (FOTO)

Bellissima giornata quella organizzata da Yacine Adli, il centrocampista del Milan che ha invitato tutti a pranzo a casa sua.

La stagione di Yacine Adli con la maglia del Milan non è stata sicuramente indimenticabile. Il centrocampista francese classe 2000 ha giocato infatti soltanto circa 140 minuti in Serie A. Davvero pochi per un talento di cui in estate si parlava in maniera idilliaca.

Nonostante questo, Adli è diventato un rossonero nel profondo. Ha subito sposato la causa milanista e, nonostante le molteplici panchine e le poche chance in campo, l’ex Bordeaux si è contraddistinto per un legame molto forte con la maglia e con il resto dei compagni.

L’ultima conferma di questo attaccamento al Milan è giunta la scorsa settimana. Esattamente nella giornata di mercoledì, quando Adli ha deciso di organizzare un enorme pranzo di gruppo nella propria abitazione vicino a Milano. Un invito esteso a tutti i calciatori rossoneri ed alle rispettive famiglie.

Il Milan a casa Adli: spirito di gruppo alle stelle

Una bellissima idea quella di uno dei più giovani calciatori rossoneri. C’erano proprio tutti a casa Adli mercoledì scorso, approfittando dell’orario libero concesso da mister Pioli. Un moto per compattare il gruppo al termine di una stagione faticosa, difficile ma comunque positiva, come dimostra la qualificazione in Champions League e il cammino esaltante proprio in coppa.

Oggi Adli ha pubblicato le immagini del pranzo da lui stesso organizzato, svelando la presenza dell’intera rosa milanista. Nei giorni scorsi qualcuno ha sperato di carpire foto o video dell’evento privato, ma l’unico dettaglio è stato rivelato dalla fidanzata di Charles De Ketelaere, che ha spifferato qualcosina sui social ma senza entrare nei particolari.

Adli, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato invece delle splendide foto del lunch party a casa sua. Si evince la presenza praticamente di tutta la rosa. Persino Ismael Bennacer con tanto di stampelle dopo l’intervento al ginocchio. Sorprende pure la presenza di Zlatan Ibrahimovic, di solito più distaccato degli altri in certe attività di gruppo, oppure quella di Sergino Dest, vero e proprio ‘desaparecido’ del Milan nel girone di ritorno.

Bellissimo anche il commento di Yacine Adli al post con le immagini del pranzo. “Famiglia” – ha scritto il centrocampista franco-algerino, accostando anche due cuori rossoneri. La dimostrazione di come il Milan sia una squadra basata sull’unione, il rispetto e la fratellanza, dentro e fuori dal campo. Anche per chi, come Adli stesso, non c’è stata occasione di emergere in stagione.