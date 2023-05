Milinkovic-Savic al Milan? Leao approva: il gesto dice tutto (FOTO)

Milinkovic-Savic lascerà la Lazio e ci sono tanti tifosi del Milan che sognano di vederlo con la maglia rossonera: anche Leao gradirebbe.

Uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo sarà certamente Sergej Milinkovic-Savic, che non rinnoverà il contratto con la Lazio. Va in scadenza a giugno 2024 e il club biancoceleste è costretto a venderlo per un perderlo a parametro zero tra un anno.

Ovviamente, ci sono diverse squadre che ambiscono a comprarlo. Sono circolate anche indiscrezioni inerenti un interessamento da parte del Milan, seppur al momento non risultino mosse ufficiali da parte della dirigenza. I tifosi sicuramente lo sognano, perché il centrocampista serbo sarebbe una perfetta aggiunta alla squadra di Stefano Pioli.

Leao e quel like su Milinkovic-Savic

Comprare Milinkovic-Savic non è semplice per il Milan. La Lazio chiede circa 35 milioni di euro, ci sono tante concorrenti e bisogna considerare un alto stipendio senza poter usufruire del Decreto Crescita. Un sondaggio e magari un tentativo non vanno esclusi, però non bisogna farsi illusioni. L’affare è complicato.

Certamente il centrocampista serbo sarebbe accolto con piacere a Milanello, sia da mister Pioli che lo ha già allenato sia dal gruppo squadra. Uno di coloro che ha già fatto intendere che gradirebbe il suo arrivo è Rafael Leao, che su Twitter ha messo un like che parla chiaro a un tweet nel quale vengono evidenziati un like di Milinkovic-Savic su un post inerente la vittoria del Milan sulla Juve (con conseguente qualificazione in Champions) e poi c’è una foto con il giocatore in maglia rossonera.

La stella della Lazio in questa stagione ha messo insieme 11 gol e 8 assist in 46 partite tra Serie A, Coppa Italia, Europa League e Conference League. Numeri che farebbero decisamente comodo al Milan, che ha un centrocampo che segna pochissimo e bisognoso anche di maggiore fisicità.

Non è un caso che tra gli obiettivi di Paolo Maldini e Frederic Massara ci sia uno come Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese forte fisicamente. Può lasciare il Chelsea per circa 20 milioni e la società rossonera ha già avviato i contatti. Ha numeri inferiori rispetto a Milinkovic-Savic, però potrebbe rivelarsi comunque un buon innesto per la mediana di Pioli.