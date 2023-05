Non solo Kamada: Milan, un altro colpo già in chiusura! I dettagli

Conferme importantissime per il centrocampista ormai da tempo sul taccuino di Paolo Maldini. Pare che gli accordi siano ormai raggiunti.

Le due priorità del Milan per rendere la propria formazione più forte e competitiva in vista della stagione 2022-2023 sono a centrocampo ed in attacco.

Le mosse di mercato di Paolo Maldini e Frederic Massara riguardano in particolare un centrocampista di peso, che possa giostrare su tutto il fronte e dare quantità. Oltre ovviamente ad un centravanti con senso del gol e leadership che possa dare il cambio a Giroud con efficacia.

A centrocampo il Milan ha praticamente chiuso per Daichi Kamada, colpo a costo zero proveniente dall’Eintracht Francoforte. Un trequartista di esperienza internazionale; ma non è finita qui, perché serve anche un mediano in grado di dare fisicità e dinamismo al reparto. Proprio in tal senso si registra un importante passo avanti.

Il Milan da qualche tempo fa sul serio per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese in forza al Chelsea. Non considerato propriamente un titolarissimo della formazione londinese, è finito sul taccuino di Maldini e Massara come possibile rinforzo.

Un calciatore di grande fisicità e forza atletica, capace di giocare sia davanti alla difesa, sia accompagnando l’azione in proiezione offensiva. Il profilo giusto evidentemente per rimpolpare un reparto che ha fatto a tratti fatica quest’anno.

Il giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha dato aggiornamenti importanti e ottimistici su Loftus-Cheek. Pare che il Milan e gli agenti del centrocampista inglese siano vicini all’accordo. Una fumata bianca ormai prossima, con il Milan pronto ad offrire un contratto a lungo termine (si parla di quinquennale) per il calciatore classe ’96.

AC Milan are close agreeing terms with Ruben Loftus-Cheek over long term contract, after direct contact started and revealed two weeks ago. 🚨🔴⚫️ #ACMilan #CFC

Talks between Milan and Chelsea are ongoing to reach full agreement on fee. All parties are hopeful and optimistic. pic.twitter.com/e8qftslKhq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2023