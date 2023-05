Nuova maglia Milan: svelata la data di presentazione (VIDEO)

Il Milan è pronto a presentare la nuova maglia per la stagione 2023/2024. Ecco chi si vede nel video postato sul profilo Twitter del club rossonero

Un paio di giorni e conosceremo la nuova maglia del Milan. Il lancio su Twitter del club rossonero non lascia alcun dubbio: giorno 1 giugno verrà svelata la maglia che i calciatori rossoneri indosseranno nella stagione 2023/2024.

Maglia, che come si può evincere dal video, avrà addosso anche Olivier Giroud e Rafael Leão. Sono i due attaccanti i protagonisti delle immagini, che non lasciano ancora vedere come sarà la divisa. Difficilmente, però, si discosterà così tanto dalle anticipazioni ammirate nei giorni scorsi.

Leao c’è

La presenza dell’attaccante portoghese nel video – se mai ce ne fosse bisogno – è un’ulteriore conferma di come nel suo futuro ci sia ancora il Milan.

E’ vero che l’annuncio ufficiale del rinnovo non è arrivato, ma non ci sono dubbi sul fatto che il calciatore si legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2028. Per il comunicato è solo questione di tempo e salvo ulteriori cambi di programmi arriverà già questa settimana, prima della partita contro il Verona, che manderà in archivio la stagione.

Poche ore dunque e conosceremo ufficialmente la nuova maglia del Milan; poi sarà la volta del rinnovo di Rafael Leão prima dell’ultima gara. Sarà davvero una settimana intensa per i tifosi rossoneri, che hanno ritrovato serenità dopo la conquista del pass Champions League e che sono pronti a godersi un mercato da protagonisti