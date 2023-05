Patteggiamento Juventus, Gravina: “Il risultato più bello per il calcio italiano” (VIDEO)

Gabriele Gravina ha commentato il patteggiamento con la Juventus sulla manovra stipendi. Le sue parole dopo il Consiglio Federale

La Juventus ha messo fine alle sue peripezie legali dopo il patteggiamento con la Procura Federale. In soldoni, il club bianconero ha sottoscritto la rinuncia a qualsiasi ricorso per il caso plusvalenze, e in cambio ha ottenuto l’annullamento di ogni sentenza per la manovra stipendi. Un compromesso che vedrà pagare la Vecchia Signora, però, una maxi multa di 718 mila euro.

Insomma, non poteva finire meglio alla Juventus, che in questo modo ha evitato potenziali guai ben più grossi dei 10 punti di penalizzazione nel campionato in corso. Il club tutto, tra dirigenti ed ex dirigenti, ha patteggiato. Eccetto l’ex Presidente Andrea Agnelli. Questo ha rifiutato di sottoscrivere la rinuncia al ricorso per il caso plusvalenze, e sarà dunque chiamato a processo il 15 giugno.

Ma la Juventus ha scelto di tutelarsi, e per questo ha patteggiato con la Procura Federale. Un risultato visto nel migliore dei modi da Gabriele Gravina. Il Presidente della FIGC ha parlato ai nostri microfoni subito dopo il Consiglio Federale tenutosi oggi. Le sue parole di seguito.

Gravina: “Il risultato più bello per il calcio italiano”

Gabriele Gravina si è detto assolutamente entusiasta dell’accordo raggiunto oggi col club Juventus. Si è espresso così in merito: “C’è un momento per la verifica, l’accertamento, i giudizi. Ma c’è anche un momento per definire, per guardare al futuro con maggiore serenità. Il tutto nel rispetto assoluto delle regole. Quindi, quest’ultimo atto è previsto dalle nostre norme, dal codice di giustizia sportiva, auspicabile e condiviso. Credo questo sia il risultato più bello per il calcio italiano, per aver trovato un momento di serenità”.



In seguito, il Presidente della FIGC si è concentrato sulla correttezza ed affidabilità della Giustizia Sportiva italiana, che deve però trovarsi meglio con quella ordinaria. E in tal senso servirebbero le modifiche adatte anche da parte del Governo: “Si parla della giustizia sportiva in maniera non puntale. La nostra è una giustizia sportiva alleggerita, puntuale, veloce, rigorosa. E credo che sia una giustizia che nell’arco di 30 giorni, dei termini fissati, esaurisce il suo percorso. Noi abbiamo un problema che tutti conoscono, non avendo la determinazione di termini perentori all’interno del terzo grado di giudizio. Ed è il punto di intermediazione tra l’endofederale e la giustizia ordinaria. Questo non è più accettabile. Bisogna intervenire in tempi rapidi per ripristinare i canoni di una giustizia al passo coi tempi”.