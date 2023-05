Sportmediaset – Milinkovic-Savic al Milan, soldi e contropartita tecnica: tre nomi possibili

Il Milan prepara l’offerta alla Lazio per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic. I rossoneri possono optare per una contropartita.

Praticamente terminata la stagione, con la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan può iniziare a pensare seriamente alla sessione estiva di mercato. Ovvero a come rinforzarsi in vista della prossima annata.

Il sogno è quello di rinforzare il reparto offensivo con almeno un paio di colpi importanti. Oltre ad un centravanti titolare, che dovrà essere il futuro punto di riferimento offensivo del Milan, Paolo Maldini è intenzionato a portare in rossonero anche un centrocampista con senso del gol e tempi di inserimento.

In pratica trovare un rimpiazzo, con un anno di ritardo, di Franck Kessie. L’assenza dell’ivoriano, oggi al Barcellona, è mancata molto quest’anno. Ecco perché aumentano voci e teorie sul possibile assalto milanista per Sergej Milinkovic-Savic, ovvero il centrocampista e leader della Lazio.

Milan, ecco l’offerta per Milinkovic-Savic

Le ultime sulla possibile trattativa le enunciate oggi la redazione di Sportmediaset. La società rossonera come detto vuole un centrocampista offensivo di grande qualità ed esperienza. Milinkovic-Savic rappresenta l’ideale profilo, agevolato dal fatto che il suo contratto con la Lazio è in scadenza a giugno 2024.

Il serbo classe ’95 viene valutato dal patron laziale Claudio Lotito non meno di 35-40 milioni di euro. Il Milan dunque, per abbassare il valore dell’esborso economico, intende provare ad inserire nella trattativa una contropartita tecnica. Un calciatore, non primario negli schemi di mister Pioli, che possa fare invece comodo alla Lazio di Maurizio Sarri.

Tre i nomi che il Milan potrebbe proporre come inserimento nella trattativa. Il primo è quello di Junior Messias, esterno d’attacco brasiliano che, nonostante il pedigree non esaltante, si è sempre comportato bene da quando è arrivato dal Crotone. Inoltre le sue caratteristiche potrebbero far comodo al 4-3-3 di Sarri come alternativa a Felipe Anderson da ala destra.

Anche l’altro esterno destro del Milan, ovvero Alexis Saelemaekers, potrebbe essere proposto da Maldini per arrivare a Milinkovic-Savic. Il belga classe ’99 è un jolly che potrebbe essere utilizzato in più ruoli, volendo anche come terzino aggiunto.

Infine Yacine Adli, il talentuoso centrocampista offensivo francese, che mister Pioli ha snobbato fortemente durante la stagione. Piedi educatissimi ma fisico ancora esile, potrebbe fare il salto di qualità nella Lazio di Sarri che è dedita al palleggio ed al gioco rapido. Una possibile alternativa di lusso per Luis Alberto.

Il Milan dunque spera di convincere Lotito con l’inserimento nell’affare di uno di questi tre calciatori, dai quali Pioli si separerebbe non troppo dolorosamente pur di arrivare ad un fuoriclasse come Milinkovic-Savic.