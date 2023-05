Atteggiamento sbagliato e addio: il Milan lo fa fuori

Il club rossonero ha deciso definitivamente di cedere un giocatore che ha avuto una stagione pessima: lascerà il Milan.

Il calciomercato in entrata passa in parte anche da quello in uscita e il Milan ha già le idee chiare su alcuni calciatori da vendere. Ce ne sono alcuni che si sono rivelati non all’altezza e che non possono fare parte ancora del progetto.

Uno di questi è certamente Ante Rebic, che si è distinto in negativo durante questa stagione. Già in quella passata era apparso in forte calo, ma in quella 2022/2023 è riuscito a fare anche peggio. Tante prestazioni sono state veramente pessime, condite da tanti errori e anche da un atteggiamento apparso spesso svogliato. Non è il giocatore che avevamo apprezzato nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, conclude entrambe in doppia cifra a livello di gol.

Calciomercato Milan, Ante Rebic verso la cessione: è rottura totale

In questa annata Rebic ha totalizzato 3 gol e 2 assist in 31 presenze. Non si può dire che Stefano Pioli non gli abbia dato delle occasioni. Ma da quando ha perso il posto da titolare a favore di Rafael Leao, c’è stato un crollo del suo rendimento. Forse il croato ha bisogno di sentirsi sempre al centro del progetto, però tante prestazioni sono state inaccettabili.

In occasione della recente partita tra Juventus e Milan c’è stata anche l’esclusione dalla lista dei convocati. Pioli lo ha lasciato fuori per scelta tecnica. Nessun guaio fisico, semplicemente l’allenatore ha notato che Ante non ha avuto l’atteggiamento giusto e l’intensità necessaria negli allenamenti a Milanello. Ha preferito non portarlo a Torino, privandosi anche di un’alternativa nel reparto offensivo.

Quella di Pioli è una decisione che sembra segnare la definitiva rottura tra Rebic e il Milan. Non ce nessuna chance che il croato faccia ancora parte della squadra nella prossima stagione. Fa parte della lista dei nomi in partenza e la dirigenza spera di incassare il più possibile dalla sua cessione. Non semplice fissare un prezzo troppo alto per un giocatore reduce da due annate da dimenticare.

Sicuramente Ante ha mercato in Bundesliga, dove aveva già fatto molto bene con la maglia dell’Eintracht Francoforte prima di approdare a Milano. Bisogna capire quanto siano disposte a investire le squadre interessate. In ogni caso non c’è il rischio minusvalenza per il club rossonero, visto che il valore residuo a bilancio al 30 giugno 2023 dovrebbe essere di 2,6 milioni.

Non dovrebbe essere un problema vendere Rebic a una cifra superiore a questa. Da non dimenticare il fattore stipendio: oggi percepisce 3,5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025.