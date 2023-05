Dall’Argentina rivelano: “Lo venderà sicuramente al Milan”

Il giornalista sudamericano non ha dubbi sull’affare tra il club argentino e il Diavolo: il costo si aggira intorno ai 25 milioni

Siamo solo all’inizio della girandola di mercato che inizierà dalla prossima settimana, quando il campionato si chiuderà ufficialmente e inizieranno le voci in merito ad acquisti e cessioni per la prossima stagione.

In realtà in casa Milan le notizie si susseguono già da qualche settimana, soprattutto per quanto riguarda il casting per il prossimo attaccante. Il club rossonero è alla ricerca, infatti, di un centravanti che possa dare maggiori garanzie rispetto a Divock Origi, con il belga sempre più lontano da Milanello. Paolo Maldini e Ricky Massara valutano una lunga serie di profili e la lista sembra destinata a cresce ancora.

Per ora i nomi circolati sono tanti e riguardano giocatori di diverso tipo, dal nome di spessore e di esperienza internazionale, come Morata o Firmino, ai profili di prospettiva come Openda e Santiago Giménez. Le soluzioni però sono diverse e la dirigenza continua a scandagliare il mercato, sempre alla ricerca del calciatore ideale anche in base al rapporto qualità prezzo. A tal proposito una voce importante è arrivata dall’Argentina.

Rossoneri su Lucas Beltrán del River Plate

Secondo quanto riferito da Elcrackdeportivo, i rossoneri sono determinati ad andare su Lucas Beltrán, attaccante di origini italiane cha ha messo a segno ben 10 reti in questa stagione tra campionato, coppa d’Argentina e Copa Libertadores.

I Millionarios non si opporrebbero a una cessione, a patto che arrivi un’offerta adeguata al valore del ragazzo, il cui contratto scade nel 2025. Il giornalista Damián Rancez non ha dubbi sulla trattativa con il club rossonero per il classe 2002 e rivela: “Jorge Brito venderà Beltrán sicuramente al Milan, ma lo vogliono diverse squadre in Europa. E’ un peccato per il River perché è il miglior attaccante che hanno”.

Come spiega il portale argentino, dal suo arrivo il presidente del River, Jorge Brito, ha chiuso diversi affari per le cessioni dei suoi migliori talenti in Europa. Si pensa soprattutto al passaggio di Enzo Fernandez al Benfica (ora già andato al Chelsea) e di Julian Alvarez al Manchester City.

Le due cessioni dimostrano comunque che il club argentino è bottega cara e che quindi non sarà semplice strappargli un talento in maniera agevole. La richiesta al momento è di 25 milioni di euro, anche perché c’è concorrenza per il talento albiceleste, con gli spagnoli dell’Atletico Madrid altrettanto interessati.