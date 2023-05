Milan, è davvero finita: triennale con il Real

Secondo note fonti spagnole il calciatore è pronto a firmare un triennale col Real Madrid. Sembra non esserci più alcuna speranza per il Milan

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno iniziato a lavorare concretamente al mercato estivo. Programmati già i primi colpi, che dovrebbero portare i nomi di Daichi Kamada e Ruben Loftus-Cheek. Per il trequartista giapponese sembra già tutto fatto. Addirittura si parla di visite mediche programmate nel corso di questa settimana. Kamada arriverebbe al Milan a parametro zero, essendo in scadenza a giugno il suo contratto con l’Eintracht Francoforte. Per quanto riguarda Loftus-Cheek, l‘affare appare in chiusura. Manca da stabilire la cifra dell’ingaggio per il centrocampista inglese, che è assolutamente d’accordo al trasferimento in rossonero.

Due possibili colpi per andare a rinforzare rispettivamente la trequarti e la mediana. Per quanto riguarda quest’ultimo reparto, però, i progetti di Maldini e Massara prevedono l’acquisto di un ulteriore innesto. Con le quasi sicure uscite di Tiemouè Bakayoko e Aster Vranckx, serve un altro elemento di spessore per completare la batteria dei centrocampisti. La stagione in corso ha rivelato che al Milan serve maggiore qualità, soprattutto adesso e in vista della prossima stagione, con Bennacer che starà fuori per altri cinque mesi.

I profili al vaglio sono diversi. Ne piaceva uno in particolare, ma sembra prossimo al rinnovo. La notizia arriva dalla Spagna.

Milan, niente da fare per il centrocampista: resta al Real

Il Milan dovrà presto affrontare le discussioni con il Real Madrid per risolvere la situazione di Brahim Diaz. Come risaputo, il trequartista spagnolo ha una grossa incognita sul futuro, attualmente diviso tra Italia e Spagna. Sia il club rossonero che il Real sarebbero propensi ad averlo in squadra, ma sono i blancos ad avere in mano la situazione. Il cartellino di Brahim Diaz è di loro proprietà, e con l’uscita a zero di Marco Asensio potrebbe essere proprio il folletto il sostituto senza spese.

Presto, le parti si siederanno ad un tavolo a discutere la situazione, con anche gli agenti di Brahim. Il Milan avrebbe forse affrontato con la dirigenza madrilena un ulteriore argomento conducente ad un altro profilo di centrocampo. Parliamo di Dani Ceballos, giocatore del Real con contratto in scadenza a giugno. Il suo profilo piace da parecchio tempo a Maldini e Massara, e data la possibilità di averlo senza costi, l’estate prossima avrebbe rappresentato il momento perfetto per affondare il colpo.

Ma nulla da fare. Dani Ceballos, secondo quanto riporta SPORT, è adesso vicino al rinnovo coi blancos. Un triennale con un leggero adeguamento dell’ingaggio. La sua preferenza è sempre stata quella di rimanere nel club dei suoi sogni, a maggior ragione adesso che ha ricevuto grande considerazione da parte di Carlo Ancelotti. Certo, c’è l’imminente arrivo di Jude Bellingham che potrebbe togliergli ulteriore spazio, ma lui è convinto di potersi giocare le sue carte. La firma, riporta la stessa fonte, potrebbe arrivare già in questi giorni.

Se dovessero invece esserci sorprese, Dani Ceballos potrebbe tornare al Real Betis, club che lo ha cresciuto e portato all’exploit. La carriera del centrocampista sembra comunque destinata a continuare in Spagna.