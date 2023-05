Milan, il trequartista cambia aria: “Merita uno step in avanti”

Le ultime sul trequartista, che potrebbe giocare al Milan la prossima stagione. Parla l’agente del calciatore che ha fatto davvero bene con la maglia azzurra

Tommaso Baldanzi è certamente la sorpresa più grande dell’Empoli. Il fantasista italiano, impegnato con la maglia azzurra, al Mondiale Under 20, ha contribuito alla salvezza dei toscani, realizzando quattro reti in ventisei match.

Il suo nome è ormai da tempo finito sul taccuino dei migliori club italiani. Ci sta pensando il Milan, ma anche la Lazio, il Napoli e l’Inter. Difficile immaginare una permanenza duratura del calciatore ad Empoli.

Come ammesso dall’agente Federico Pastorello, a margine dell’evento ‘Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione’, Baldanzi è destinato a lasciare la Toscana: “Si è messo in grandissima evidenza in questa stagione e adesso è a giocare il Mondiale Under 20 con l’Italia – riporta Numero-Diez -. È un ragazzo che merita uno step in avanti, anche se a Empoli sta benissimo. Se ci sarà un’opportunità la valuteremo insieme al club, visto che ci sono ottimi rapporti sia con il presidente Corsi che con il direttore Accardi”.

Tra Diaz e Baldanzi

Il nome di Baldanza è stato, come detto, per il Milan in vista di un possibile addio di Brahim Díaz. Il futuro dello spagnolo non è stato ancora deciso, con il Diavolo pronto a dialogare con il Real Madrid, per capire il da farsi. Come raccontato, i rossoneri non appaiono intenzionati a superare i 20 milioni di euro per tenersi il giocatore.

Il numero dieci piace tantissimo a Stefano Pioli, che non vorrebbe rinunciarci. A breve, a termine del campionato, ci saranno dei confronti tra le parti per capire come può andare in porto l’affare. Se le posizioni dei due club non dovessero cambiare si farebbe sempre più complicata la permanenza in rossonero di Diaz. La sensazione, però, è che Milan e Real Madrid faranno in modo – visti gli ottimi rapporti – di accontentare la volontà del calciatore. Il classe 1999 conosce la centralità nel progetto rossonero, ma vuole capire quali siano le intenzioni dei blancos.